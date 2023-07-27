Скандалы: Секс, наркотики и Украина

Кто такой Хантер Байден

26 июля сын президента США Джо Байдена Хантер должен предстать перед судом штата Делавэр по делу об уклонении от уплаты налогов и нарушении правил владения оружием. Как ожидается, он официально признает свою вину, тем самым закрепив сделку со следствием. Этот судебный процесс лишь малая часть увлекательной жизни отпрыска президента США, получившего скандальную известность благодаря своей алкогольной и наркотической зависимости, увлечению проститутками, членству в закрытом секс-клубе и успешной лоббистской карьере, которую связывают с кумовством.

Почему Хантер стал любимчиком политических оппонентов Байдена и при чем тут Украина вместе с Китаем, в материале «Газеты.Ru».

Окружной суд штата Делавэр утром 26 июля должен рассмотреть сделку о признании вины Хантера Байдена — среднего сына президента США Джо Байдена — по трем пунктам обвинения со стороны американской прокуратуры. Как отмечает Reuters, речь идет о соглашении бизнесмена со следствием, заключенном в июне, согласно которому он признает себя виновным в двух налоговых правонарушениях и нарушении правил хранения огнестрельного оружия.

Ожидается, что Хантер будет лично присутствовать на заседании. Судья должен одобрить или выступить против договоренностей, по версии Forbes USA, вряд ли сыну президента США грозит уголовное преследование. При этом, если по налогам обвинения касаются просрочки оплаты, то по оружию речь идет о серьезном преступлении — владении револьвером Colt Cobra 38SPL во время установленной наркозависимости, — которое может грозить тюремным сроком или направлением на лечение под наблюдением.

Трагедия детства

Хантер родился в Уилмингтоне, штат Делавэр, в 1970 году, в семье юриста Джо Байдена, начинающего свой путь к политическим вершинам в Совете округа Нью-Касл, и учительницы Нейлии Байден. Свое имя он получил в честь девичьей фамилии матери «Хантер». В возрасте двух лет он потерял мать и младшую сестру Наоми в ДТП с грузовиком, пережить которое удалось ему и его старшему брату Бо. Байдена-старшего с ними не было, на тот момент он уже стал самым молодым сенатором в истории США, победив на выборах в 29 лет.

Хантер и Бо решили пойти по стопам отца, получив юридическое образование — первый в Джорджтаунском университете и Йельской школе права, а второй в Пенсильванском университете и Юридическом колледже Сиракузского университета. Как признавался средний сын Байдена, именно в институтские годы он впервые начал употреблять наркотики, преимущественно кокаин, а распитие алкоголя стало его пагубной привычкой еще в подростковом возрасте.

Зависимость Хантера от запрещенных веществ и алкоголя, согласно его мемуарам «Прекрасные вещи», преследовала его фактически всю взрослую жизнь. В книге он связывает свои проблемы с гибелью матери и сестры, объясняя этим травмирующим фактором почти два десятилетия безуспешных попыток прекратить употребление наркотиков.

Грехопадение по-американски

Проблемы Хантера с наркотиками впервые всплыли в мировых СМИ в 2013 году, когда сын тогдашнего вице-президента США решил вступить в ВМС под стать своему брату Бо, служившему в Ираке в составе Нацгвардии штата Делавэр. В первый же день службы на военно-морской базе он получил положительный анализ на кокаин и поехал домой.

Как признавался Хантер, он был «смущен» ситуацией с ВМС, но вскоре его состояние лишь ухудшилось. Триггером для Байдена-младшего послужила смерть брата в 2015 году от опухоли головного мозга, после которой он перешел на психотропные запрещенные вещества и ушел в длительный запой. По воспоминаниям некоторых соседей Хантера в Нью-Йорке, где на тот момент находилась его квартира, он выходил из дома только ради новой бутылки водки.

«Я провел много времени на коленях, ковыряясь в ковриках в поисках рассыпанных наркотиков. Я курил все, что хотя бы отдаленно напоминает крэк. Я, наверное, выкурил больше пармезана, чем кто-либо из тех, кого вы знаете <…> Однажды я не спал 13 дней, все это время курил крэк и пил водку», — рассказывал Хантер в интервью «CBS Sunday Morning».

По словам жены Байдена-младшего Кэтлин Буле, с которой он прожил в браке с 1993 по 2017 год, траты на наркотики, алкоголь, стрип-клубы и подарки для женщин были его приоритетом, а не семья. В качестве основной причины их развода она называла частые измены Хантера. Байден-младший своих проблем не отрицает, помимо четырех законных детей от двух браков, он имеет еще одну дочь от танцовщицы из Арканзаса и даже состоял в сексуальных отношениях с вдовой своего брата Халли.

«Вышибалы в мотелях, занимавшиеся наркотиками и поставлявшие девушек, получили новую головную боль — меня. Я потерял счет украденным кошелькам и кредитным картам, лоферам от Gucci, спортивным курткам за 800 долларов и дорогим чемоданам Rimova», — вспоминает Хантер в своих мемуарах, добавляя, что к 2018 году «курил крэк каждые 15 минут».

Разгульная жизнь сына одного из ведущих американских политиков привлекла особое внимание в октябре 2020 года, когда за двадцать дней до президентских выборов в СМИ утекли фото Хантера с оружием, наркотиками и девушками, а параллельно с этим появилась информация о его переписках с несовершеннолетними.

С этого момента количество слитой в сеть информации об образе жизни Байдена-младшего лишь увеличилось. К примеру, в июне 2023 года появились сведения о том, что сын действующего президента был членом закрытого секс-клуба Snctm в Лос-Анджелесе, созданного под влиянием фильма «С широко закрытыми глазами». По словам создателя заведения бизнесмена Дэймона Лоунера, Байден-младший был изгнан из клуба за скверное поведение.

Кумовство под китайско-украинским соусом

Скандал с ноутбуком Хантера, который, по его словам, украли или взломали русские, пролил свет и на другую часть его жизни, а именно карьеру успешного лоббиста и инвестора. Путь Байдена-младшего в этой сфере начался еще в 1996 году, когда молодой юрист сразу после университета устроился на должность консультанта в банковской холдинговой компании MBNA, которая пожертвовала свыше $200 тыс. на предвыборную кампанию его отца в преддверии выборов в сенат. Всего за два года он смог дослужиться до вице-президента фирмы, его назначение совпало с продвижение поддерживаемого MBNA проекта о банкротстве в верхней палате конгресса США.

Хантер покинул компанию в том же 1998 году, продолжая получать гонорары от фирмы, на которые в начале нулевых открыл собственную лоббистскую практику, клиенты которой, как писало Politico, отчасти ориентировались на работу Байдена-старшего в верхней палате конгресса. К 2013 году Хантер вышел на международных уровень, получив место в совете директоров китайской частной инвестиционной компании BHR Partners, а затем став и владельцем 10% акций фонда.

Пример его работы в этой фирме, которая продолжалась до 2020 года, активно используется Республиканской партией в качестве доказательства «коррупции» со стороны Байдена-старшего и его связей с Китаем. Оппоненты политика утверждают, что фонд, поддерживаемый госструктурами КНР, якобы заплатил миллионы долларов его семье. Более того, в 2017 году Хантер стал партнером китайского миллиардера Е Цзяньмина, задействованного в проекте по добыче газа в Луизиане, но сотрудничество продолжалось недолго, поскольку бизнесмен вскоре пропал без вести на фоне обвинений в коррупции в КНР.

Параллельно с китайским кейсом, Байден-младший занимался работой и в другой стране — Украине. Данная его работа вызвала особый интерес у республиканцев, поскольку он вошел в совет директоров украинской газовой компании Burisma Holdings в 2014 году, когда его отец курировал вопросы, связанные с Киевом, будучи вице-президентом США. Хантер получал ежемесячно от компании $50 тыс., по его словам, просто за свое имя и тратил их на наркотики.

«Нет сомнений, что их интересовало мое имя. Это именно так. Вы думаете, что кто-то из детей [экс-президента США Дональда] Трампа пытался получить работу вне отцовского бизнеса, да так, чтобы его имя не принималось в расчет?» — подчеркивал Хантер в своих мемуарах.

Республиканцы связывали его работу с предполагаемой коррупцией Байдена-старшего на Украине, поскольку, будучи вице-президентом, он якобы добился смены генпрокурора страны Виктора Шокина из-за расследования в отношении Burisma. Дошло до того, что в 2019 году Дональд Трамп просил президента Украины Владимира Зеленского проверить работу Хантера в украинской компании.

Появление ноутбука Байдена-младшего лишь усилило подозрения Республиканской партии, поскольку на жестком диске было найдено электронное письмо о предполагаемой встрече его отца с советником Burisma. На президентских выборах 2020 года Трамп безуспешно пытался представить эту историю как подтверждение коррумпированности Байдена-старшего.

Гордость президента США

История жизни 53-летнего Хантера Байдена по факту стала подарком для политических оппонентов его отца. Его проблемы с наркотиками и алкоголем широко тиражировались в консервативных СМИ, вызывая осуждение со стороны различных республиканских политиков. А список мест работы обычно приводил к обвинениям Байдена-старшего в кумовстве и продвижении своего сына. Отдельное внимание привлекла предполагаемая чистка материалов о Хантере в соцсетях в рамках кампании 2020 года.

«Хантера уволили из армии, с позором уволили за употребление кокаина, и у него не было работы, пока вы не стали вице-президентом», — говорил Трамп Байдену во время президентских дебатов 2020 года.

Впрочем, отец Хантера всегда отрицал какое-либо участие в его финансовых успехах, утверждая, что о его работе в той же Burisma он сам узнал из СМИ. Байден признавал, что у его отпрыска были проблемы с запрещенными веществами, но указывал, что ему удалось с ними справиться и успешно пройти реабилитацию в 2019 году. Более того, нынешний президент США не раз говорил, что испытывает гордость за своего сына, несмотря на его недостатки.

«Я очень горжусь моим сыном», — подчеркнул Байден в конце июня 2023 года, в ответ на просьбу журналистов оценить решение Хантера пойти на сделку со следствием, признав свою вину в налоговых нарушениях и незаконном владении оружием.

Алексей Поплавский

Оригинал материала: “Газета.ру”