Apple увеличит стоимость iPhone 15 Pro Max до 117 тысяч рублей

В следующем году компания Apple планирует повысить цены на модель iPhone с версией Pro Max на 200 долларов США. Об этом пишет ресурс MacRumors, ссылаясь на отчет аналитика британского банка Barclays Тима Лонга. По его прогнозам, также подорожает и версия Pro.

Таким образом, в 2024 году iPhone 15 Pro будет продаваться по цене от 1099 долларов США, в то время как iPhone 15 Pro Max будет стоить от 1299 долларов США и выше. Для сравнения, модели iPhone 14 Pro и 14 Pro Max в 2023 году были представлены по цене 999 и 1099 долларов США соответственно.

Согласно данным аналитиков Barclays, цены на iPhone 15 и iPhone 15 Plus останутся прежними. Так, базовые модели iPhone 15 в 2024 году будут стоить 799 долларов США и 899 долларов США соответственно.

Тим Лонг пояснил, что его прогнозы основаны на информации, полученной от поставщиков Apple в Азии.

Пока точных причин изменения цены на iPhone нет. Однако, по слухам, версия iPhone 15 Pro Max получит новую систему камер с телеобъективом, обладающим пяти- или шестикратным оптическим зумом.