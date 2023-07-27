Как в одежде, так и в интерьере: сочетание фиолетового с оранжевым может стать самым большим модным хитом в ближайшее время

Фиолетовый и оранжевый – модное сочетание, которое в скором времени может стать самым настоящим хитом, так как с его помощью можно легко создавать просто невероятные образы.

Кроме того, это отличный вариант для макияжа, маникюра и даже оформления интерьера. Такое яркое сочетание тонов позволит создать достаточно гармоничный и эстетичный образ или дизайн дома, который точно никого не оставит равнодушным. Вот несколько отличных идей относительно комбинирования этих двух цветов.

Теория цвета относительно сочетания оранжевого и фиолетового

Теория цвета представляет собой систему, которая помогает определить, как именно на человека воздействуют определенные цветовые композиции.

Цветовая гармония строится на основе пар или групп оттенков, которые эстетически довольно хорошо сочетаются. Также могут быть определенные дополнительные тона. Фиолетовый и оранжевый попадают в триадную гармонию.

Дополнительным цветом в этой триаде является зеленый. Все эти три тона визуально гармонируют. Это помогает создать красивый и гармоничный образ.

Цветовая блокировка

Цветовая блокировка подразумевает то, что два цвета, которые расположены противоположно на цветовом круге, используются совместно.

Сегодня многие архитекторы, дизайнеры интерьеров и одежды часто комбинируют, казалось бы, совершенно несовместимые между собой цвета. Сочетая вместе фиолетовый и оранжевый, нужно убедиться, что абсолютно каждая часть наряда имеет довольно четкую линию разграничения от другой.

Тренд 2011

В 2011 году, фиолетовый и оранжевый были одним из самых популярных цветовых сочетаний в моде. Многие знаменитости выбирали для себя наряды, выполненные в таких тонах.

Сейчас такие цвета снова возвращаются в моду и их легко можно стилизовать самыми различными способами, чтобы выглядеть просто потрясающе.

Идеи для стилизации пурпурно-оранжевого наряда

Если хочется продемонстрировать уверенность, то стоит выбрать для себя такое яркое и колоритное сочетание.

Это довольно пугающая комбинация, но она позволит выглядеть просто потрясающе. Можно выбрать колор-блокинг, чтобы выглядеть ярко.

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Для более тонкого и гармоничного сочетания тонов можно попробовать использовать только лишь один из ярких цветов в качестве доминирующего, а затем дополнить свой наряд некоторыми элементами другого цвета. Например, если выбрали оранжевое платье, можно добавить к нему фиолетовую сумку. Также можно просто уложить волосы и завязать банданой фиолетового цвета.

Если хочется выглядеть достаточно сдержанно, то можно смело использовать нейтральные оттенки вместе с яркими тонами.

Стильный дизайн интерьера

сочетание оранжевого и фиолетового может показаться слишком ярким для оформления комнаты. Но все же эти тона могут быть действительно идеальной цветовой гаммой для оформления дома. Они идеально подходят для любой комнаты и могут добавить роскошную, мягкую и теплую атмосферу в совершенно любое пространство. Есть множество различных вариантов добавления этих тонов в интерьер.

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В отличие от одежды, стоит избегать создания цветовых блоков. Вместо того, чтобы полностью оформлять помещение равным количеством оранжевого и фиолетового, нужно, чтобы выбор был более динамичным. Например, если выбираете фиолетовый диван, стоит украсить его яркими оранжевыми подушками.

Если стены оранжевые, чтобы комната выглядела более эффектной, ее детали нужно сделать фиолетовыми. Потребуется центральный и акцентный цвет.

Поскольку зеленый является еще одним гармоничным дополнительным цветом в триаде фиолетового и оранжевого, стоит украсить пространство живыми растениями, чтобы придать большую привлекательность и гармонию.