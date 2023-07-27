То ли утренняя роса, то ли вода из бассейна: идеи маникюра с капельками, который незаменим в последний месяц лета

Вы когда-нибудь замечали, как великолепно выглядят ваши свеженакрашенные ногти сразу после того, как вы окунули их в воду, а капли воды все еще остаются на ваших ногтях? Теперь вы всегда можете иметь эти капли воды на ногтях.

Сегодня в тренде маникюр с капельками росы, но для него вам не потребуется настоящая вода. Многие для этого записываются в салон, поскольку техника подразумевает нанесение 3D-аппликации и использование других специализированных продуктов. Но вы можете воссоздать такой маникюр самостоятельно, если у вас достаточно навыков.

Добавление капель геля на ноготь может помочь создать этот влажный вариант маникюра. Именно твердый гель будет лучшим выбором для более четкого образа. Его консистенция более густая, что позволяет создать более текстурированный трехмерный вид. В сегодняшней статье представлено несколько идей такого маникюра, которые только подчеркнут ваш стиль.

Молочная ванна

Несмотря на то, что тенденция маникюра с капельками связана с эффектом чистой воды, ногти в стиле молочной ванны — это тот образ, с которым вы захотите сочетать его. Он отлично подойдет для всех любителей минималистичных ногтей. Все, что вам нужно, чтобы сделать капельки молочными, – это кремовый базовый цвет. Капли росы также можно сделать прозрачными или кремовыми. Оба варианта прекрасно завершат маникюр в стиле молочной ванной. Чтобы улучшить внешний вид, выберите более длинные ногти квадратной формы. Так у вас будет больше места для этих капель.

Мраморный эффект

Комбинирование тенденций маникюра — лучший способ попробовать их все и получить максимальную отдачу от каждого образа. Для немного другого подхода к цвету выберите очаровательный мраморный эффект в качестве основы. Используйте дополнительные оттенки, такие как розовый и оранжевый или желтый и фиолетовый, чтобы придать образу интересный оттенок, и добавьте пару капель 3D на каждый или каждый второй ноготь. Эта комбинация также является отличным способом удовлетворить вашу тягу к цвету в минималистичном стиле.

Короткие ногти

Длинные ногти получили наибольшую известность в мире нейл-арта, но если это не ваш образ, сделайте их короткими и одновременно милыми. Эффект капель воды будет работать так же хорошо с короткими ногтями, как и с длинными, а короткие ногти на самом деле являются новой тенденцией, не требующей особого ухода. У вас есть все те же варианты, только немного меньше места на самой ногтевой пластине. Чтобы сделать ваши короткие ногти забавными, сделайте яркую основу и добавьте эффект капельками росы сверху.

Космический металлик

Заявите о себе и улучшите свой дизайн ногтей, сочетая капельки росы с зеркальной хромированной основой. Этот маникюр кричит о моде и ретро-футуризме, поэтому не бойтесь делать все возможное с длинными ногтями квадратной формы, чтобы действительно привлечь внимание своим внеземным видом. Для металлической основы подойдет любой цвет, но золото, серебро и черный хром идеально дополнят авангардный дизайн и отправят вас в открытый космос.

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Не забывайте о своем любимом цвете

Ваш любимый цвет подходит не только для дизайна интерьера и одежды. Нанесите его и на ногти. Чтобы придать глубину и добавить размерности маникюру, выберите френч немного другого оттенка, чтобы он отличался от основы. Например, если вы любите розовый цвет, сделайте основу приглушенную, а кончики заполните более светлым оттенком розового. Капли росы добавят нежному розовому оттенку дополнительную сладость. Капли росы могут быть на всех ногтях или только на кончиках.

3Д-нейл арт

3D нейл-арт не должен быть чрезмерно вычурным, чтобы привлекать внимание. Для минималистов, которым нравится простой вид ногтей, но которые все же хотели бы попробовать дизайн ногтей с каплями росы, это более чем выполнимо. Оставьте ногтевую пластину без покрытия, а затем добавьте капельки воды в желаемом количестве. Ваши ногти будут буквально выглядеть так, как будто вы только что погрузили их под воду. Выбирайте форму и длину ногтей по своему вкусу, но более короткие ногти, скорее всего, покорят сердца минималистов.

Голубые ногти

Дизайн ногтей с каплями росы предназначен для воспроизведения капель воды на ваших ногтях. Чтобы полностью погрузиться в водную тему, выберите базовый цвет голубоватого оттенка, который больше всего напоминает вам воду. Аквамарин – еще один идеальный нежный оттенок. Нанесите его на ноготь с перламутровым финишем и четкими каплями неправильной формы. Вы можете добавить дополнительный штрих, включив эффект омбре в свою основу, которая будет напоминать волны. Эта интерпретация тренда весьма буквальна, но она имеет право на существование.

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Французский маникюр

Нет другого дизайна ногтей, который бы так легко сочетался практически с каждым новым трендом в маникюре, как классический френч. Вы всегда можете включить его в любую эстетику, и он всегда будут работать. То же самое касается темы капель росы. Сосредоточьте капельки на кончиках ногтей как уникальный штрих. Для более минималистичного подхода выберите классику с нейтральной основой и белыми кончиками. С другой стороны, поклонники цвета могут выбрать забавные кончики, а также основу.

Желейные росинки

Желейные ногти — еще одна популярная тенденция, которую вы, возможно, захотите попробовать вместе с 3D-капельками. Эта комбинация — верный способ принести летнюю атмосферу, куда бы вы ни пошли, особенно если вы выберете синий оттенок в качестве основы. Прозрачный эффект желейной техники сделает ваши ногти похожими на воду, а добавленные капли выведут маникюр на новый уровень. Чтобы получить максимальную отдачу от обеих тенденций, лучшим вариантом будут более длинные ногти.

Детали делают образ

Ни один дизайн ногтей не должен быть базовым, какой бы ни была эстетика тренда. Хотя эффект капающей воды часто является синонимом более минималистического вида, вы все равно можете поднять его до чего-то авангардного, обратив внимание на детали. Поскольку капли росы являются здесь главной деталью, сделайте их более интересными, выбрав неожиданный, но все же соответствующий теме оттенок. Зеленый и синий цвета, безусловно, являются хорошим выбором, но серебро тоже подойдет, так как имитирует игристость движущейся воды. Не забудьте также добавить стразы.

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Нейл-арт

Попросите своего мастера по маникюру нарисовать ваш любимый мотив, чтобы дополнить тренд капельки росы. Вы можете выбрать искусство, вдохновленное водой, например, морские раковины, чтобы направить капли воды в сторону более морской темы, но это не обязательно должно быть связано таким очевидным образом. Сердца, звезды, завитки – все подойдет. Единственное условие – картинка должна соответствовать размеру вашего ногтя. Таким образом, более длинные ногти будут работать здесь лучше всего,.

Шартрез

Станьте законодателем мод в области маникюра и сочетайте эффект капельки росы с самыми популярными ногтями сезона — зеленовато-желтыми. Шартрезовые ногти встречаются повсюду, так почему бы не попробовать их на себе с добавлением водного оттенка? Новый популярный зеленоватый цвет ногтей привлечет всеобщее внимание, особенно с очень реалистичными каплями воды сверху. Эта комбинация работает с ногтями любой формы и длины.

Яркие цвета во всем

Если одноцветный маникюр не полностью вас удовлетворяет, будьте смелее. Выберите столько цветов, сколько хотите, и нанесите их все на ногти. Выбирайте контрастные оттенки. Прозрачные трехмерные капли воды выведут смелые цвета на новый уровень, улавливая дополнительный свет.

Разнообразьте дизайн ногтей

В то время как техника 3D-аппликации работает прекрасно, шармы добавят дополнительный интерес к вашему маникюру в последний месяц лета. Смело играйте с оттенками.

Для еще более привлекательного образа выберите подвески того же оттенка, что и ваш основной цвет. Синие и зеленые цвета — отличный выбор, чтобы создать водную атмосферу.