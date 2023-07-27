Гости саммита «Россия – Африка» возмутились табличками «Nigger Friendly»

Накануне проведения экономического и гуманитарного форума «Россия – Африка» разразился скандал – десятки чернокожих участников мероприятия потребовали разобраться со стикерами «Nigger Friendly», которые были расклеены в некоторых магазинах и кафе посёлка Шушары.

– Мы решили зайти поужинать в местный стритфуд и на двери увидели эту ужасную табличку. Попытались поговорить с сотрудниками заведения по-английски и по-французски, но нас не поняли. Разумеется, есть мы там не стали, – написал в Twitter один из членов делегации Конго.

Организаторы форума и местные власти оперативно провели проверку, в ходе которой было установлено, что таким образом шушарские предприниматели пытались продемонстрировать своё гостеприимство по отношению к чернокожим гостям.

– Нас учили в школе, что в Китае живут китайцы, в Германии немцы, в этом… Израиле – евреи, а в Африке – негры. Если мы кого-то обидели, просим прощения, злого умысла у нас не было, – сообщил организатор акции Данила Воргаб в видеообращении, опубликованном на сайте администрации посёлка.

К началу саммита все таблички были демонтированы, в настоящий момент волонтёры и чиновники проводят разъяснительные беседы с местными жителями о недопустимости использования этого слова в разговорах с чернокожими.

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