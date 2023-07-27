 

В День Государственного флага России в “Лужниках” состоится праздничный концерт

27.07.2023, 11:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Концерт состоится 22 августа в “Лужниках”. Посещение бесплатное по предварительной регистрации.

На Большой спортивной арене выступят 14 исполнителей и групп. Среди них группа “Сурганова и оркестр”, Юлия Чичерина, Гарик Сукачев, “Чайф”, Вадим Самолов, Вячеслав Бутусов, “7Б” и другие звезды русского рока, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Основной темой музыкальной программы станут цвета российского флага. Зрителям напомнят об их значении и истории.

Ощущение полного погружения создадут звуковые и визуальные спецэффекты. Крышу Большой спортивной арены подсветят бело-сине-красными тонами.

XII Московский урбанистический форум пройдет с 1 августа по 10 сентября. Площадки расположатся в Гостином Дворе, парке “Зарядье”, олимпийском комплексе “Лужники” и Центральном выставочном зале “Манеж”.

Подробная программа представлена на сайте Урбанистического форума.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.07 / Как быстро помыть жалюзи?

29.07 / Какие тренды в пластике повторяются из года в год?

29.07 / Bloomberg – не все члены БРИКС поддерживают идею о расширении блока

28.07 / Благоустройство Воробьевской набережной выполнено на 80%

28.07 / “Никакой зарплаты не хватит”: Барановская вышла на связь из отпуска

28.07 / “Доброе место”: москвичей приглашают присоединиться к волонтерскому движению

28.07 / Как любить маму: верблюжонок Персик показывает на видео

28.07 / Под Москвой на рабочем месте умер молодой слесарь

28.07 / Ким Чен Ын показал на параде Шойгу новейшие разведывательные и ударные беспилотники

28.07 / На 11-й Парковой улице построят дом по программе реновации

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика