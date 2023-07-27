В Сети всплыло видео одной из последних репетиций Владимира Высоцкого

Летом 1980 года борьба артиста с зависимостью от запрещенных веществ вошла в острую стадию. Знакомые вспоминали, что Высоцкому было очень непросто, он выглядел постоянно уставшим, но все равно продолжал работать. Уже тогда многие понимали, что это финальная битва: либо он преодолеет болезнь, либо она его погубит.

Видео с одной из последних репетиций Владимира Высоцкого оказалась в Сети. Пятый канал публикует кадры.