Метеоролог призвала людей спасаться от дождя под зонтом и дождевиком

Главный специалист ИА “Метеоновости” Татьяна Позднякова рассказала, как не промокнуть под дождем. По словам эксперта, необходимо покупать зонтик с большим куполом, который сможет максимально защитить своего владельца.

Также она порекомендовала дополнительную защиту. Так как под зонтом одна половина тела остается незащищенной, лучше надевать еще и дождевик.