Продажи кроссоверов Neta Aya начнутся на китайском рынке

Китайский электрокроссовер Neta Aya продемонстрировали на рынке Китая.

Вместе с тем полное рассекречивание транспортного средства состоится в августе. Представители компании анонсировали запуск продаж сразу после официальной премьеры. Основными конкурентами для китайского кроссовера указали модели BYD Seagull и Wuling Bingo, пользующиеся высоким спросом. Для нового электрического паркетника предусмотрели агрегат с мощностью 95 л.с.

Автомобиль доступен исключительно с передним приводом. Разработчиками ограничена предельная скорость на уровне 100 км в час, а запас хода на полном заряде батареи составит 320 километров. Пока производитель умалчивает остальные параметры.