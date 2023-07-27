 

Продажи кроссоверов Neta Aya начнутся на китайском рынке

27.07.2023, 3:20, Разное
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Китайский электрокроссовер Neta Aya продемонстрировали на рынке Китая.

Вместе с тем полное рассекречивание транспортного средства состоится в августе. Представители компании анонсировали запуск продаж сразу после официальной премьеры. Основными конкурентами для китайского кроссовера указали модели BYD Seagull и Wuling Bingo, пользующиеся высоким спросом. Для нового электрического паркетника предусмотрели агрегат с мощностью 95 л.с.

Автомобиль доступен исключительно с передним приводом. Разработчиками ограничена предельная скорость на уровне 100 км в час, а запас хода на полном заряде батареи составит 320 километров. Пока производитель умалчивает остальные параметры.  


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