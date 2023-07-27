Внедорожник Toyota Land Cruiser 2024 года показали на новом тизере

Известная марка Toyota опубликовала тизеры, на которых можно рассмотреть обновленную модификацию внедорожника Land Cruiser Prado.

По внешнему виду будущий экземпляр отличается квадратной светодиодной оптикой, стильным капотом, а также объемной радиаторной решеткой. Также специалисты уличили модель в дублировании стиля люксовой версии внедорожника Lexus GX. В новом автомобиле установят гибридную систему, которая выдает 330 л.с. мощности. Премьера автомобиля состоится 2 августа.

Что касается модели Lexus GX, то она уже доступна по предварительным заказам для россиян. Стоимость вышеуказанного автомобиля в РФ достигает 8,46 миллиона рублей в начальном исполнении.