Внедорожник Toyota Land Cruiser 2024 года показали на новом тизере
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Известная марка Toyota опубликовала тизеры, на которых можно рассмотреть обновленную модификацию внедорожника Land Cruiser Prado.
По внешнему виду будущий экземпляр отличается квадратной светодиодной оптикой, стильным капотом, а также объемной радиаторной решеткой. Также специалисты уличили модель в дублировании стиля люксовой версии внедорожника Lexus GX. В новом автомобиле установят гибридную систему, которая выдает 330 л.с. мощности. Премьера автомобиля состоится 2 августа.
Что касается модели Lexus GX, то она уже доступна по предварительным заказам для россиян. Стоимость вышеуказанного автомобиля в РФ достигает 8,46 миллиона рублей в начальном исполнении.
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