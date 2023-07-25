На территории ЖК в районе Марфино появится парящий мост

Парящий мост станет основным элементом благоустройства двора-парка жилого комплекса в районе Марфино. В центре общественного пространства расположится площадь с фонтаном и большой елью.

Специалисты монтируют металлические опоры парящего моста. Длина объекта составит 200 метров. Для его возведения необходимо около 60 металлических опор высотой пять метров каждая.

На территории двора установят смотровые площадки с видами на Ботанический сад, игровые горки, уютные места для отдыха. Об этом сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

“Вокруг моста, в самом центре квартала будут располагаться детские и спортивные площадки”, – рассказала она.

Площадь территории проекта – около трех гектаров. Из них два отдано под озеленение и авторское благоустройство.

Например, площадь открытых и крытых спортивных площадок для баскетбола, волейбола и мини-футбола составит 2,5 тысячи квадратных метров. По всему периметру двора будет оборудована велосипедная дорожка протяженностью один километр.

Также элементами благоустройства станут качели, беседки и перголы с креативной подсветкой. Специалисты высадят свыше тысячи деревьев и кустарников.

Пятова напомнила, что мэр Москвы Сергей Собянин неоднократно говорил о важности развития инфраструктуры в новых жилых комплексах. Это важно с точки зрения реализации концепции “город в городе”, когда люди живут и работают в рамках одного района, подчеркнула председатель Москомстройинвеста.

Креативное общественное пространство также появится в одном из новых жилых комплексов в районе Покровское-Стрешнево. Площадь парка превысит семь тысяч квадратных метров.

Главной точкой притяжения общественного пространства станет сухой фонтан. В парке создадут рельефное пространство с перепадами высот. На холмах высадят кустарники и установят многоярусные зоны отдыха. В местах отдыха появятся лавочки, навесы и уютные беседки.

Рядом с фонтаном появится детская площадка площадью 400 квадратных метров для детей от трех до 12 лет с батутом, качелями, горками и полосой препятствий. Специалисты приступили к бетонированию пешеходных лестниц и дорожек.