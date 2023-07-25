 

Дочь рассказала о здоровье угодившей в больницу Федосеевой-Шукшиной

25.07.2023, 18:05, Новости дня
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Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина оказалась в больнице в начале июня. Она находится под пристальным вниманием врачей уже почти два месяца. 84-летней актрисе театра и кино потребовалось пройти несколько сложных медицинских процедур.

Изначально бывшую супругу легендарного советского писателя Василя Шукшина госпитализировали с подозрением на инсульт. В тяжелом состоянии ее доставили в одну из столичных лечебных учреждений.

Позже дочь звезды советского кино Ольга Шукшина вышла на связь и призвала общественность не создавать шумиху вокруг госпитализации. Она также подчеркнула Лидия Федосеева-Шукшина находится в надежных руках и проходит плановые обследования.

Из-за отсутствия артистки в информационном поле поползли слухи о ее состоянии. Злые языки заявили, мол здоровьем звезды ухудшилось, а врачам пришлось подключить ее к аппарату ИВЛ. Позже близкие опровергли эту информацию.

Однако состояние актрисы, действительно, оставляло желать лучшего. Медики диагностировали у нее проблемы с кровообращением и установили временный кардиостимулятор. На фоне инфаркта головного мозга у именитой пациентки также начала развиваться сердечная недостаточность.

Благо, специалистам удалось справиться с недугами. Лидия Федосеева-Шукшина даже была переведена из реанимации. Медики разрешили направить ее в реабилитационный центр. Возможно, вскоре звезда вернется домой.

Ольга Шукшина оценила здоровье матери на данный момент. Ее состояние заметно улучшилось, уточняет Пятый канал. А по данным ОСН, артистку уже готовят к выписке из больницы.


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