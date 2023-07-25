Организаторов многовато получается

Дарье Треповой предъявлено окончательное обвинение по делу о гибели «военкора» Владлена Татарского.



Суд по делу Дарьи Треповой. Фото: Александр Щербак / ТАСС

Следственный комитет предъявил в окончательной редакции обвинение Дарье Треповой по делу об убийстве провластного блогера Владлена Татарского. Ей вменили совершение террористического акта (ст. 205 УК), незаконный оборот взрывных устройств (ст. 222.1 УК) и подделку документов (ст. 327 УК). Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал глава ведомства Александр Бастрыкин.

«Организацией теракта, в результате которого погиб российский военный корреспондент, занимались лица, находившиеся на Украине. Они же через соцсети завербовали исполнительницу преступления Трепову», — уточнил Бастрыкин.

Расследованием уголовного дела занимается Главное следственное управление. Следствие провело около 200 экспертиз, опросило 400 человек, включая 85, признанных потерпевшими. Изначально уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Позднее СКР переквалифицировал его на теракт.

«Военкор» Татарский погиб при взрыве вечером 2 апреля во время встречи в одном из кафе в центре Петербурга. Перед смертью он получил от Треповой статуэтку, внутри которой была бомба.

На следующей день силовики задержали девушку. Позднее обвиняемую суд отправил под стражу.

ФСБ назвала организатором убийства некоего украинца Юрия Денисова. По версии силовиков, он якобы приехал в Россию из Украины и отправил Треповой взрывное устройство. Кроме того, считают в спецслужбе, девушка якобы совершила теракт из-за призывов сотрудников ФБК* Ивана Жданова** и Леонида Волкова** к «подрывной деятельности».

«Трепова пыталась убедить следствие, что якобы не знала о бомбе и думала, что в статуэтке находится устройство для слежения. Однако следственным путем удалось установить, что на самом деле она была осведомлена о том, что передает военкору именно статуэтку со взрывчаткой», — считает Бастрыкин.

Также МВД объявило в розыск публициста и бывшего лидера московского отделения Национал-большевистской партии* Романа Попкова. Ему заочно предъявлено обвинение по статье об организации совершения террористического акта (ч. 4 ст. 205.1 УК). Попкова, как и Трепову, Росфинмониторинг внес в реестр экстремистов и террористов.

Андрей Карев, корреспондент судебного отдела

* Организации признаны экстремистскими и запрещены в РФ.** Признаны Минюстом «иноагентами».

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