Назван список продуктов, которые не стоит употреблять во время месячных

Симптомы месячных часто сопровождаются неприятными ощущениями в желудке и болевыми схватками, однако соблюдение правильной диеты в этот период может существенно облегчить состояние и уменьшить дискомфорт.

Один из ключевых факторов, оказывающих влияние на самочувствие во время менструации, – это правильное питание. При неправильном подходе к выбору продуктов можно только усугубить неприятные симптомы. Поэтому диетологи советуют отказаться от определенных продуктов в течение менструальной недели.

Вот список того, что лучше не включать в рацион во время месячных:

1. Мясо, особенно жирное. Оно может негативно повлиять на гормональный баланс организма. Поэтому стоит временно отказаться от гамбургеров и других жирных мясных блюд.

2. Фаст-фуд, такой как картофель фри и другие жареные калорийные продукты. Трансжиры, содержащиеся в такой пище, могут повысить уровень эстрогена и усилить болевые ощущения.

3. Горох и фасоль, вызывающие вздутие живота. Учитывая, что некоторые женщины уже сталкиваются с болью в животе во время менструации, употребление этих продуктов может ухудшить ситуацию.

4. Напитки с кофеином, такие как кофе и чай, особенно сильные. Они могут усугубить предменструальный синдром, вызывая перепады настроения, боли в животе или головные боли.

5. Сладкие газированные напитки, такие как кола, фанта, спрайт и другие. Они абсолютно вредны для желудка во время менструации, поэтому лучше заменить их на чай.

Помимо избегания указанных продуктов, важно помнить, что во время месячных следует придерживаться здоровой и сбалансированной диеты. В рационе лучше увеличить количество свежих овощей, фруктов и легких салатов. Также полезны цельнозерновые продукты, лосось, овес, миндальное или соевое молоко, а также продукты, богатые железом, такие как шпинат, капуста, амарант, просо, чечевица, нут и тыквенные семечки. Апельсины, лимоны или лаймы, содержащие много витамина D, также будут полезны в этот период.

Помните, что правильное питание во время менструации может существенно облегчить самочувствие и помочь справиться с неприятными ощущениями.