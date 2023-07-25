Скандалы: Евгений Боткин был на хорошем счету у начальства

Выяснилась биография инженера, задержанного за смертельный потоп в ТЦ «Времена года»

Стали известны подробности биографии задержанного главного инженера частной компании, которая обслуживала ТЦ «Времена года», где в минувшую субботу в результате прорыва трубы с горячей водой погибли 4 человека. По предварительной версии следствия, причиной трагедии стал технический износ оборудования.

Как удалось выяснить «МК», 38-летний Евгений Боткин родом из небольшого села Напольное в Чувашии. Он закончил Чувашский Государственный университет, факультет энергетики и электротехники. После учебы молодой человек устроился работать простым монтером в соседнее село Порецкое, где проживают 5 тысяч человек.

В начале своей карьеры Евгений выполнял самую примитивную работу: забирался на столбы, вкручивал лампочки, чинил проводку у сельчан.

Мужчина дослужился до главного инженера, и ему предлагали очередное повышение. Евгений был на хорошем счету у начальства, получил множество грамот и благодарственных писем. Начальство не хотело отпускать высококлассного специалиста, но Боткин решил покорять столицу. В Москву он переехал четыре года назад, вместе с семьей, однако здесь супруги разошлись. У Евгения есть 18-летний сын и 12-летняя дочь.

В столице бывший монтер из провинции устроился на престижную должность, в компанию RD Managment, обслуживающую недвижимость.

На сайте организации написано, что она основана в 1998 году и на сегодняшний день оказывает полный комплекс услуг в области управления коммерческой и жилой недвижимостью. В компании работают 800 специалистов различного профиля. В портфеле более 25 объектов недвижимости.

Константин Волков

Оригинал материала: “Московский комсомолец”