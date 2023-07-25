Удобный наряд на переходный период: платье-блейзер – свежий тренд ранней осени 2023

Несмотря на то что осень 2023 года наступит уже через полтора месяца, самое время подумать о пополнении гардероба стильными образами. Предлагаем ознакомиться с особенностями дизайнерской новинки – платьем-блейзером (или платьем-пиджаком), которое станет мастхэвом для всех прекрасных леди, которые считают себя приверженцами моды.

Базовый лук

Черный – цвет, не утрачивающий актуальность во все времена. С его помощью можно создать незабываемый образ для любого случая жизни, будь то романтическое свидание или серьезная деловая встреча с бизнес-партнером. Включите в ансамбль лаконичные туфли на удобном каблуке и пару аксессуаров, например, повязку на голову (тоже в тренде в 2023 году).

Белый тон

Одно из актуальных решений начала осени 2023 года. Однако и в завершении лета можете включить в свой гардероб оригинальные платья-пиджаки в белом тоне. Они смотрятся очень привлекательно, позволяют использовать практически любую обувь, сумочки, экспериментировать с украшениями. Самое главное – базовая вещь должна быть из качественной дорогой ткани. Также в тренде приталенные силуэты платьев-блейзеров.

Стиль рождают детали

Монохром уместен в любой ситуации, но чтобы стать настоящей королевой стиля, научитесь использовать принты. Оригинальные блейзеры с броскими рисунками привлекут к вам всеобщее внимание. Подберите подходящую по цвету обувь, будьте осторожны с аксессуарами.

Акцент на талии

Чтобы подчеркнуть это красивое место вашего тела, носите платье-блейзер с интересным поясом или ремнем. Такой аксессуар следует подбирать в неброском базовом оттенке, тогда не составит труда выбрать для него обувь. Наряд подчеркнет ваш вкус.

Элегантный розовый

Это возможность быть стильной, элегантной и одновременно – подчеркнуть свою женственность. Для особых случаев подойдет платье, украшенное бахромой.

Классический принт клетка

Если предыдущий вариант подходит для романтических свиданий и прогулок на теплоходе, то этот – отличное решение для каждого дня. Стильное удобное платье с приталенным силуэтом будет уместным в офисе, в кафе, для прогулки по городу. Подбирайте под него нейтральные лодочки и лаконичную сумочку, чтобы не перегружать образ.

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Сочные оттенки

Осень – самое время для того, чтобы поэкспериментировать с оттенками. Конечно, базовые вещи хороши, но чтобы немного порадовать себя, выбирайте платья-блейзеры в ярких, сочных тонах. Это отличный вариант для неформального мероприятия.

Сочетая тона

Одежда не должна быть скучной, поэтому смело используйте платья-блейзеры в двух оттенках, которые могут как подходить друг к другу, так и контрастировать, создавая оригинальный лук. Асимметричность кроя, акцент на талии, качественные ткани – вот особенности этого платья для особых случаев.

Свободный крой

Этот вариант для тех, кто не успел избавиться от пары лишних килограммов или просто предпочитает оверсайз. Украшением платья станут оригинальные рукава 3/4, накладные карманы.

Такова модная новинка предстоящей осени. Платье-пиджак поможет вам создавать органичные образы для особых случаев или на каждый день.