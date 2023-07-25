 

В Калининграде построили гигантский фреоновый бластер, который будет проделывать озоновые дыры над Европой

25.07.2023, 15:33, Разное
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В Калининграде завершили строительство фреонового бластера – большой стационарной установки, предназначенной для рассеивания и истончения озонового слоя.

Устройство создали специалисты научно-исследовательского института «Сфера» (п/я №21127), существующего с советских времён и изучающего способы воздействия на климат потенциального противника.

Бластер представляет собой башню высотой в 65 метров, способную под давлением выбрасывать в атмосферу газ фреон, который хранится в специальном хранилище в сжиженном виде. Рядом с ней работает аналитический метеоцентр с двумя мощными радарами – он помогает выбрать момент, когда ветер унесёт газ в небо над странами Евросоюза.

В тестовом режиме установка уже выбрасывала небольшие объёмы фреона – около 5% от пропускной способности. Исследования показали, что газ затем оказался над Польшей, Литвой и Чехией. В ближайшие месяцы бластер начнёт работать регулярно с постепенным повышением мощности. В течение нескольких лет это приведёт к серьёзным климатическим проблемам у стран Евросоюза, обещают разработчики.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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