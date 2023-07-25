Ученые нашли связь между черносливом и улучшением сердечно-сосудистого здоровья

Результаты пары исследований, представленных в виде рефератов на ежегодной встрече Американского общества питания помогли узнать, что частое употребление чернослива оказывает существенное воздействие на ряд биомаркеров, связанных со здоровьем сердца и сосудов.

Стало известно, что у представителей сильного пола длительное употребление чернослива улучшало уровень холестерина в крови. У пожилых женщин ежедневное употребление чернослива не оказывала пагубного влияния на многие метаболические показатели.

Данные результаты являются последними данными о потреблении чернослива и его влияния на здоровье человека. Благодаря предыдущим работам стало известно, что эта разновидность сухофруктов способствует поддержанию здоровья кишечника, костей и снижению лишнего веса.