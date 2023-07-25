 

Клубника улучшает когнитивные функции у пожилых

25.07.2023, 15:15, Разное
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Такое рандомизированное клиническое исследование было представлено на ежегодном собрании Американского общества питания (ASN). Исследование было проведено в Университете штата Сан-Диего и основано на предыдущих исследованиях, демонстрирующих пользу клубники для сердечно-сосудистых, метаболических и когнитивных функций.

Двойное слепое плацебо-контролируемое исследование проводилось с участием 35 здоровых мужчин и женщин в возрасте от 66 до 78 лет. Участники потребляли 26 граммов лиофилизированного порошка клубники, что эквивалентно двум порциям клубники в день, или контрольный порошок в течение восьми недель каждый.

После употребления клубники скорость когнитивной обработки увеличилась на 5,2%, систолическое артериальное давление снизилось на 3,6%, а общая антиоксидантная способность значительно увеличилась на 10,2%. Окружность талии уменьшилась на 1,1% как в контрольной, так и в экспериментальной группах исследования. При употреблении контрольного порошка у участников наблюдалось повышение уровня триглицеридов в сыворотке.

«Это исследование показывает, что употребление клубники может способствовать улучшению когнитивных функций и снижению факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, таких как гипертония», — сказала Ширин Хушманд, профессор Школы физических упражнений и диетологии в штате Сан-Диего и главный автор исследования. «Мы воодушевлены тем, что простое изменение диеты, такое как добавление клубники в ежедневный рацион, может улучшить эти результаты у пожилых людей».


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