Владимир и Лаврентий

Зачем нам в герои предлагают Берию.



Лаврентий Берия. Фото: Википедия

Владимир Путин назвал Лаврентия Берию, который возглавлял НКВД в 1938–1945 годах и проводил массовые репрессии, героем, которому СССР обязан был появлением атомного оружия. Путин заговорил о расстрелянном после смерти Сталина Берии на форуме «Вычисления и связь. Квантовый мир» после того, как его участник, вспомнив скульптуру Веры Мухиной «Рабочий и колхозница», решил поговорить о символах 1937 года. Когда выступающий спросил Путина, можно ли называть ученых героями нашего времени, президент включил в их число начальника чекистов. «Каждое время требует своих героев, — сказал Путин. — Если уж вспомнить 37-й год, то это началось с Лаврентия Павловича Берии, который возглавлял атомный проект и имел отношение отчасти и к ракетному проекту».

Фамилий великих ученых, работавших над атомным проектом, президент не назвал.

«Он здесь не золото добывал: ему были созданы условия»

Глава Магаданской области Носов, недавний мэр Нижнего Тагила, человек из бизнеса, доктор экономических наук, как-то заявил: «Мы никогда, даже во времена царской России, не уничтожали людей за инакомыслие. В этом, кстати, и сила нашего народа. Необходимо эту традицию терпимого отношения к другому мнению сохранить…» И привел дикий пример:

«Один из самых знаменитых заключенных Колымы — Сергей Павлович Королев. И он здесь не золото добывал: ему были созданы условия, и он работал в своем направлении».

Во время отбытия срока Королев потерял 14 зубов, его избивали, у него быстро прогрессировали цинга и пеллагра, лежал пластом и медленно умирал… Как он в этих условиях «работал в своем направлении», «готовился к полету в космос»?

С Ярославом Головановым, автором лучшей биографии Королева, я когда-то делил кабинет в одной редакции. Однажды он отправил запрос в Магаданское управление исправительно-трудовых учреждений с просьбой сообщить подробности пребывания в здешних лагерях С.П. Королева. И получил ответ, с которым бегал по коридору, показывая каждому встречному. Гр. Королев С.П., было написано в ответе, действительно содержался там-то и там-то с такого-то по такое-то. О дальнейшей судьбе гр. Королева С.П. ничего не известно.

«Они — единственные в мире!» — восхищенно кричал Голованов…

В НКВД была своя табель о рангах: дело делу рознь. Глушко, Королев, которые мелькали в показаниях руководителей института Клейменова и Лангемака, — кто они такие? Это сейчас мы читаем и ужасаемся: академики, лауреаты, гордость ракетной техники, пионеры мировой космонавтики! Но тогда-то для НКВД это были безвестные инженеришки какого-то не очень серьезного института. Через 50 лет после описываемых событий Голованов спрашивал: «Почему в 1937–1938 годах из сотен сотрудников РНИИ посадили всего семерых человек?» Мария Павловна Калянова, секретарь комсомольской организации РНИИ в 1938 году, ответила: «Думаю, потому, что нас не воспринимали всерьез…»

И немалая доля правды в этом объяснении есть. Расстрелами Клейменова и Лангемака (подлинные создатели прославленной «Катюши», между прочим. — П. Г.) РНИИ был обезглавлен. Теперь предстояла подчистка, отлов мелкой рыбешки. На такой работе трудно проявить себя ярко, заметно. Ну кто такие эти мальчишки со своими «огненными горшками», кому охота с ними возиться?

И при чем тут Берия?

В феврале 1988 года Голованов беседовал с членом-корреспондентом Академии наук СССР С.Н. Ефуни. Сергей Наумович рассказывал об операции 1966 года, во время которой Королев умер. Сам Ефуни принимал участие в ней лишь на определенном этапе, но, будучи в то время ведущим анестезиологом 4-го Главного управления Минздрава СССР, он знал все подробности этого трагического события.

«Анестезиолог Юрий Ильич Савинов столкнулся с непредвиденным обстоятельством, — вспоминал Сергей Наумович. —

Для того чтобы дать наркоз, надо было ввести трубку, а Королев не мог широко открыть рот. У него были переломы двух челюстей, оставшиеся со времени следствия…»

— У Сергея Павловича были сломаны челюсти? — спросил Голованов жену Королева, Нину Ивановну.

— Он никогда не упоминал об этом, — ответила она задумчиво. — Он действительно не мог широко открыть рот, и я припоминаю: когда ему предстояло идти к зубному врачу, он всегда нервничал…

Смерть на следствии редкостью не была

Свидетель Глонти на вопрос, известны ли ему случаи, когда осужденных к расстрелу перед приведением смертной казни в исполнение избивали, 8 июня 1954 года показал:

«Да, таких случаев было много. В этих избиениях принимали участие Кримян, Савицкий, Парамонов, А. Кобулов, Лазарев и др. Я вспоминаю, что однажды Кримян, Савицкий, Гамсахурдия начали избивать осужденного Дзидзигури на глазах других осужденных сразу же, как только все они были размещены в грузовой автомашине, чтобы следовать к месту расстрела. Я лично видел, как Кримян, Савицкий и Гамсахурдия беспощадно били Дзидзигури рукоятками и убили его еще до расстрела. Помню также, что Кримян, Арушанов и еще кто-то так избили во время следования к месту расстрела осужденного Слободу Константина, что превратили его лицо в сплошную кровавую маску».

Бывший начальник тбилисской тюрьмы Окрошидзе рассказал, как убили командующего 63-й Грузинской горно-стрелковой дивизией Ф. Буачидзе:

«В 1937 году летом, я не помню точно месяца, ко мне прибыл из внутренней тюрьмы бывший командир дивизии Буачидзе. Он был избит до полумертвого состояния. На ногах он, конечно, не мог стоять. Он не мог говорить, а только стонал… Я помню, что все тело Буачидзе было покрыто сплошными синяками и кровоподтеками. Он не мог мочиться естественным способом, т.к. у него был поврежден мочевой пузырь, и моча выходила через живот, образуя влажность вокруг низа живота… По существу, Буачидзе был уже в предсмертной агонии. Надо сказать, что Буачидзе был крепкого телосложения, здоровым, и поэтому особенно бросалось в глаза его состояние. На следующий день после доставки Буачидзе в тюрьму он скончался».

Смерть на следствии не была редкостью, арестованных забивали насмерть сплошь и рядом. Бывший следователь Александр Хазан (его побаивались даже коллеги-чекисты) рассказывал:

«Я лично Арутюнова не избивал, а вызвал для этого двух дюжих вахтеров комендатуры… От Арутюнова добивались признания фактов контрреволюционной деятельности Киладзе. Не отрицаю, что Арутюнов скончался от полученных повреждений при избиении его вахтерами».

Грузия была вотчиной Лаврентия Берии, лично контролировавшего в том числе и весь этот следственный аппарат, если так можно выразиться. В 1938 году его перевели в Москву, на место проштрафившегося наркома Ежова.

Ежова расстреляли, естественно. Сам же стиль работы изменился не сильно.

Знаменитое распоряжение Сталина в июле 1937 года о методах физического воздействия было заменено специальной шифротелеграммой от 10 января 1939 года, официально разрешавшей пытки «в отдельных случаях». В шифрограмме говорилось:

«Опыт показал, что такая установка дала свои результаты, намного ускорив дело разоблачения врагов народа. Правда, впоследствии на практике метод физического воздействия был загажен мерзавцами Заковским, Литвиным, Успенским и другими, ибо они превратили его из исключения в правило и стали применять его к случайно арестованным честным людям, за что они понесли должную кару. Но этим нисколько не опорочивается сам метод, поскольку он правильно применяется на практике».

Но факт остается фактом: в целом интенсивность репрессий при Берии в бытность его главой НКВД резко снизилась.

Историки приводят такие данные. На 1 января 1939 года числилось

подследственных — 149 426 человек,

освобождены по прекращенным в процессе следствия делам — 83 151 человек,

освобождены прокуратурой и оправданы судами — 25 575 человек.

В 1939-м — первой половине 1941 года освободили 142 432 человека в ходе следствия и суда. Общее число попавших под первую бериевскую «амнистию», выпущенных на волю подследственных и заключенных ГУЛАГа, составляет 270 000–290 000 человек.

Освободили, в частности, 50 человек высшего комсостава, в их числе будущие командармы К.К. Рокоссовский, А.В. Горбатов, К. Н. Галицкий, Ф. Ф. Жмаченко, К. П. Подлас, Ф.А. Пархоменко, В.Д. Цветаев, К.А. Юшкевич. Вышли из следственных тюрем знаменитые физики Лев Ландау, Моисей Корец, Юрий Румер, авиаконструктор Владимир Петляков…

Зато непосредственно перед самой войной арестовали и (через полгода пыток) расстреляли 46 генералов (ныне реабилитированных), без суда, по личной записке Берии Сталину, до сих пор место захоронения «ищут».

Провели массовые операции на присоединенных западных территориях.

Йозеф Геббельс в конце 1940 года, когда стало ясно, что Прибалтика войдет в состав СССР, пророчески заметил в дневнике:

«Конечно, жаль отдавать старые немецкие земли. Мы почти 600 лет правили там железом и кровью. Так что латыши и эстонцы нас возненавидели. Но дайте им прожить год при большевиках, и они будут встречать нас цветами».

Так и произошло, к сожалению.

Когда в 1941 году Красная Армия стремительно отступала на Украине и в Западной Белоруссии, практически все политические заключенные в тюрьмах были расстреляны. В Дрогобыче было расстреляно 110 человек, в Станиславе — 1000, в Тернополе — 700. Начальник тюрьмы города Глубокое в Белоруссии Приемышев собственным решением казнил 600 человек. В результате немцы использовали это в пропагандистских целях. Они открыли тюрьмы для публичного посещения, и родственники заключенных могли убедиться в зверствах большевиков.

Это тоже Берия.

Материалы уголовного дела Берии до сих пор засекречены и недоступны исследователям, хотя Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 1992 года с материалов, непосредственно связанных с политическими репрессиями, ограничительные грифы должны были снять.

Впрочем, всю нашу историю ХХ века впору засекретить и никому не показывать — во избежание самых жестоких разочарований. Так, кстати, и делают.

Да и чему поверишь сразу и безоглядно? Сплошное ведь вранье и недомолвки. Можно 100 непротиворечивых версий прожитой истории составить, и все — из мифов.

В 2012 году в РФ был издан сборник «Политбюро и дело Берии», содержащий ряд документов из РГАСПИ, в том числе и стенограммы некоторых допросов Лаврентия Павловича. Это небольшая часть дела Берии — сборник содержит около тысячи страниц, а само следственное дело, как утверждают, составляет «39 томов и 10 пакетов приложений».

Игорь Курляндский — о сборнике О. Можохина «Политбюро и дело Берии», Записки историка советской эпохи:

«Видимо, составители сборника оказались «равнее других» и им на каких-то условиях разрешили с ними поработать. А что в остальных делах этой 171 описи? Почему их тоже не публикуем и никого к ним не пускаем? Ответа нет, а вопросы есть.

Материалы (многотомные), собственно, относящиеся к делам Берии и его окружения, хранящиеся в нескольких ведомственных архивах — ЦА ФСБ, ЦА МВД, архиве Прокуратуры и, скорее всего, в архиве Президента РФ, — равно как стенограмма «суда» над Берией и другими, до сих пор не рассекречены».

«Несколько десятков тысяч дезертиров» расстреляли

31 июля 1941 года НКВД и НКГБ снова сливают вместе. Всеволод Меркулов становится первым заместителем наркома, а объединенный наркомат возглавляет Лаврентий Берия. Среди задач наркомата есть и чисто военные. В распоряжении Берии — внутренние войска, лагерная охрана, пограничники, части особого назначения, партизаны…

Кроме того, в качестве члена ГКО Берия курирует ряд отраслей оборонной промышленности. Прежде всего — наркомат вооружения (нарком Дмитрий Устинов), а позже и танкостроение (нарком Исаак Зальцман). С 4 февраля 1942 года на Берию были возложены обязанности по контролю производства самолетов, моторов, вооружения и минометов, формированию авиаполков и их переброске на фронт. 8 декабря 1942 года Берия стал контролировать наркоматы угольной промышленности и путей сообщения.

В мае 1944 года он был назначен заместителем председателя ГКО и председателем Оперативного бюро.

В задачи бюро входило наблюдение за работой всех наркоматов оборонной промышленности, железнодорожного и водного транспорта, черной и цветной металлургии, угольной, нефтяной, химической, резиновой, бумажно-целлюлозной, электротехнической промышленности, электростанций…

Немало, да?

Из длинного и сумбурного письма товарищам 1 июля 1953 года арестованного Берии, перечислившего свои заслуги и напомнившего о тесной и верной дружбе с каждым:

«…Но скоро после перевода в Москву, когда немного навели порядок в МВД после Ежова, т. Сталин выделил МГБ из МВД, особый отдел передал Наркомату Обороны, и только в начале войны, когда надо было остановить бегущие — отступающие наши войска, — возвращен Особый отдел из Наркомата Обороны и после проделанной работы по остановке бегущих войск, когда было расстреляно несколько десятков тысяч дезертиров (выделено мной. — П. Г.), созданы заградительные отряды и др.…

Т-щи прошу извинения, что пишу не совсем связно и плохо в силу своего состояния, а также из-за слабости света и отсутствия пенснэ (очков)».

Пенсне (очки) не выдали, и писать запретили вообще.

Постановлением ГКО от 3 декабря 1944 года «О неотложных мерах по обеспечению развертывания работ, проводимых Лабораторией № 2 Академии наук СССР» на Берию было возложено наблюдение за развитием работ по урану и обеспечение практического содействия проекту НКВД СССР. Дальнейшее расширение участия НКВД в проекте было закреплено Постановлением ГКО от 8 декабря 1944 года «О мероприятиях по обеспечению развития добычи и переработки урановых руд».

Арзамас-16, Челябинск-40, Красноярск-26…

Думаю, еще не скоро появится возможность точно подсчитать, во что нам обошлась ядерная гонка. Все построенные с нуля закрытые города, заводы, урановые рудники, все расходы на разведку — на все, чтобы, как учила нас пропаганда, обеспечить «мирный труд» советских людей. В нищей, разоренной войной стране именно о человеке и его «мирном труде» думали в последнюю очередь.

23 марта 1945 года на совещании в кабинете Сталина Берия выступает с инициативой, чтобы специальные отряды «отправились в Германию на поиски новинок немецкой научной технологии и ее создателей». В Германию едет половина курчатовской лаборатории — 40 ученых, переодетых в офицерскую форму. Среди них — крупнейшие советские ядерные физики: Кикоин, Харитон, Флеров, Зельдович. Они должны отыскать немецких ядерщиков, за которыми по пятам идут американцы.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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