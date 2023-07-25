Рупор кремлевской пропаганды: Лагерь ЧВК “Вагнер” в Могилевской области

Спутниковый снимок от MAXAR лагеря ЧВК "Вагнер" в Могилевской области Белоруссии в районе Осипопичей.

Лагерь продолжает разрастаться, по официальным данным там уже более 5000 человек личного состава и большое кол-во различной колесной техники. Ничего тяжелого не отмечается.

В отчетах белорусских силовиков о тренировках с ЧВК "Вагнер" активно мелькают ведомственные спецназы, ОМОНы, ССО, регуляры и территориалы. Фактически, речь идет об ускоренном курсе обучения большей части белорусских силовых структур. Дело полезное.

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