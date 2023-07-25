Скандалы: Попутно разоблачили игорную мафию

В Подмосковье следователи раскрыли необычное убийство коммерсанта

Необычное заказное убийство предпринимателя удалось раскрыть сотрудникам Главного следственного управления СКР по Московской области. Злодеи так хитро спланировали преступление, что разоблачить их удалось лишь после задержания за другое правонарушение. Они в прямом смысле слова заигрались: тайком организовали компьютерный тотализатор. И уже после разоблачения игорной мафии следователи смогли предъявить обвинение организаторам и исполнителям похищения и убийства коммерсанта.

В преддверии профессионального праздника, Дня сотрудника органов следствия РФ, «МК» выяснил подробности расследования громкого преступления у руководства Первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Московской области.

Вячеслав Чумаченко — обычный русский мужик. Служил в армии, сначала срочником, потом профессионально, после выхода на пенсию занялся бизнесом. Любимая жена-врач, две дочери, словом, хорошая среднестатистическая российская семья.

Чумаченко с двумя приятелями организовал фирму по организации автомоек. Кроме того, они арендовали у города землю для строительства зданий и последующей их сдачи для коммерческих целей. В принципе само предприятие достаточно крепко стояло на ногах. Но в 2018 году мужчина стал понимать, что прибыль от деятельности конторы мизерная, хотя он-то рассчитывал на куда более весомые барыши. Тогда он решил засучив рукава заняться проверкой финансовой дисциплины. Результат был ожидаем: денежки утекали не туда.

Кстати, главбухом и исполнительным директором фирмы была супруга одного из соучредителей компании. Но в такой ситуации дружба дружбой, а табачок врозь. И Чумаченко предъявил компаньону вполне обоснованные претензии. Подписав тем самым себе смертный приговор.

Мужа главбуха отстранили от финансовых потоков. Он обиделся. Правильнее даже будет сказать: рассвирепел. Попытался оспорить решение соучредителей в суде, в адрес Чумаченко посыпались угрозы. Вячеслав даже снял видео из серии «прошу посмотреть в случае моей смерти» — на камеру он подробно объяснял, кто ему угрожает, кого следует искать, если с ним что-то случится.

К сожалению, случилось самое страшное.

Рассказывает заместитель руководителя Первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Московской области Андрей Чапанов.

— Это преступление планировалось очень долго, примерно с октября 2021 года. Отслеживались маршруты передвижения Чумаченко, его график, расписание тренировок (он играл в большой теннис и еженедельно посещал корт). Специально для совершения преступления участниками преступной группы были приобретены два автомобиля. Причем их покупали по договору купли-продажи, но в целях конспирации официально не переоформляли. Первая машина нужна была для слежки. Вторая, «Додж Караван», на которой и было осуществлено похищение, была специально подобрана для этого случая. У «Додж Каравана» двери-лифты с двух сторон, которые открываются вдоль корпуса. Подобные машины часто используются спецподразделениями, когда нужен быстрый и резкий захват. На этот автомобиль были изготовлены поддельные государственные знаки с дубликата такой же машины, такого же цвета. Это было сделано для того, чтобы затруднить возможность отследить машину по камерам видеонаблюдения. Преступники приобрели телефонные аппараты для связи между собой, купили камуфлированную форму, похожую на обмундирование спецназовцев. Словом, подготовились основательно.

Сама акция была назначена на 25 января 2022 года, но все произошло 26-го.

— Почему дата была изменена?

— 25 января по каким-то причинам Чумаченко, подъехав к дому, так и не вышел из машины, а снова уехал. Почему? Этого мы, наверное, уже никогда не узнаем. На следующий день похищение все-таки состоялось. Причем похищение было наглым, публичным, под запись видеокамер с магазина, там все прекрасно видно, в том числе и количество участников.

— Сколько их было?

— Вместе с водителем пять человек. Четверо задерживали, водитель сидел и ждал.

— Итак, коммерсант подъехал к дому на своем авто, вышел из машины…

— Как только он открыл водительскую дверь, чтобы выйти, «Додж Караван» перекрыл путь движению, из салона вылетели четыре участника преступной группы. Они были в балаклавах, в черной одежде… С криками «Стоять! Работает полиция!» (чтобы не вызывать подозрений у возможных очевидцев) захватчики вытащили Чумаченко из машины. Его сразу начали бить, потому что он оказал активное сопротивление, кричал и звал на помощь. Случайные прохожие видели сам факт захвата, но думали, что «работает полиция», и не придали этому значения.

— А кто заявил о похищении?

— Супруга потерпевшего, которая очень быстро сориентировалась. Она ждала его к ужину, он позвонил и сказал, что подъезжает к дому. Рутинная семейная традиция. И когда спустя полчаса муж не только не появился, но и перестал брать трубку, она поняла, что что-то произошло. Вышла на улицу, увидела машину с открытой дверью, брошенную шапку (она слетела в момент нападения) и вызвала полицию.

Сразу были выдвинуты разные версии, в том числе и инсценировка похищения. Такое, к сожалению, в нашем мире бывает, с целью избежать ответственности по долгам или при разных любовных перипетиях. Но когда прошло несколько дней, а преступники так и не потребовали никакого выкупа, мы начали понимать, что в отношении Чумаченко совершено преступление более тяжкое, чем похищение, — лишение жизни. 27 января было возбуждено уголовное дело о похищении, а 1 февраля — уже по факту убийства.

Мы быстро убедились в том, что преступники использовали машину-двойник. Почему? Потому что реальная машина стояла в Москве, на парковке. Автомобиль был в неисправном состоянии, стоял под видеоглазом подъездного домофона в течение всех суток 25–26 января, на нем уже и снежная шапка образовалась. Кроме того, мы начали отслеживать пути отъезда машины преступников и уже по пути следования, там, где она еще попадала под камеры, начали находить вещи потерпевшего — его перчатки, бумажник…

— На обочине?

— На проезжей части, на обочине. Бумажник, кстати, с водительским удостоверением и кредитными картами принес гражданин, который нашел их в том же районе.

— И куда вел путь похитителей?

— В принципе, именно туда, где потом мы и обнаружили тело, — деревня Щапово в Новой Москве.

— Потом они поменяли номера и след потерялся?

— Да, они проехали минут семь после похищения, заехали в частный сектор и сменили регистрационные знаки.

— А по этим новым номерам нельзя было вычислить машину?

— Мы их не установили, к сожалению. Преступники были настолько подготовлены, что знали, где по пути их следования есть камеры, которые фиксируют скорость авто, и попросту их объезжали.

— Пытались ли отследить место нахождения Чумаченко по телефону?

— Да, конечно. Телефон был выключен через 20 минут после нападения, и последняя базовая вышка была как раз в том районе, где они меняли номера.

— Как отреагировали сослуживцы на исчезновение Чумаченко? Оказывали ли они содействие следствию в поисках?

— Если говорить о том соучредителе, который в итоге стал обвиняемым, то у него на момент похищения было алиби. Его проверили. «Полиграф» подтвердил, что подозреваемый не участник событий, но осведомлен о них. Однако данных для предъявления обвинения все равно не хватало. Второй учредитель, который дружил с Чумаченко и до сих пор находится в хороших отношениях с семьей, был открыт к общению и сразу указал на компаньона: мол, «никто, кроме него, не мог». Мы отработали и другие контакты пропавшего и быстро поняли, что другого серьезного конфликта, который мог бы привести к таким действиям, как похищение и, возможно, убийство, не было.

— Как же удалось найти улики?

— Мы еще раз изучили личность подозреваемого и сказали себе: «Хорошо, не получается доказать его причастность, давайте попробуем посмотреть, чем он живет, чем дышит, с кем он общается». Долго за ним наблюдали и установили, что этот человек занимается незаконной игорной деятельностью под видом компьютерных игр. Он организовал ряд клубов, причем как на территории Московской области, так и на территории других регионов.

Причем, когда мы с ним беседовали и задавали вопрос, на что он живет, он даже бравировал этим. Говорил, что он организовал бизнес, приносящий шикарный доход, поэтому то, на что он, по нашему мнению, позарился, ему вообще не нужно. И мы в итоге поняли, что это за бизнес. Именно незаконная игорная деятельность. Там действительно в течение одного месяца зарабатываются баснословные суммы. Такую прибыль приносят три вида деятельности: торговля оружием, игровые автоматы, торговля наркотиками. В августе 2022 года мы приняли решение о возбуждении уголовного дела именно по «игорке». Это переполнило чашу его терпения. И буквально через несколько дней он начал давать показания по поводу похищения и убийства.

— Сам сдал всех участников?

— Да, он назвал конкретного человека, который был организатором, сказал, что из участников знает только его. Организатор сначала был с нами очень холоден, говорил: «Ничем не докажете, ничем не подтвердите», но позже заключил с прокурором досудебное соглашение и выдал нам всех участников нападения и место захоронения.

— Это было в октябре 2022 года?

— Да. Кроме того, этот гражданин сообщил нам о совершении им в 2016 году убийства еще одного человека, который числился без вести пропавшим. Он показал, где закопано тело этого человека, скончавшегося от огнестрельных ранений. Но это преступление никак не связано с нашим случаем.

— А что представляют собой организатор и исполнители преступления?

— Они бывшие военнослужащие, все служили в ВДВ. Некоторые прошли через «горячие точки», некоторые владеют рукопашным боем, оружием. Но в нашем случае оружие не применялось — по показаниям задержанных, они задушили Чумаченко по пути к месту захоронения. Прямо в машине заранее приготовленной веревкой.

— Могила была приготовлена заранее?

— Да, причем тело прятали очень изощренным способом. Могилу закопали, засыпав сверху известью для того, чтобы охотничьи собаки не учуяли. Собака очень хорошо чувствует трупный запах, а гашеная известь его поглощает.

— А кто непосредственно убивал?

— Организатор.

— И сколько стоило исполнение?

— Миллион рублей было передано сразу на приобретение техники, на подготовку. И была договоренность, что в последующем доля, часть которой принадлежала потерпевшему, будет распределена между пятью участниками преступления для ежемесячного получения прибыли от деятельности фирмы.

— Что скажете о заказчике убийства? Он откуда?

В разговор вступает руководитель Первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Московской области Антон Сероус.

— Он уроженец Подольска, проживал все время в этом городе. Занимался спортом, кандидат в мастера спорта по борьбе. Его жена, кстати, тоже привлечена к уголовной ответственности по делу о незаконной игровой деятельности, она находится под домашним арестом. А всего у нас под стражей 16 человек. По убийству 6, остальные — за игорный бизнес.

— Как задерживали остальных подозреваемых? Оказывали ли они сопротивление?

— Один пытался скрыться, но благодаря сотрудникам полиции ему это не удалось. Изначально все они отрицали свою причастность к преступлению, но после проведения очных ставок с лицом, который их изобличил, трое активно сотрудничают, один пока в отказе.

— А что происходит сейчас с фирмой? Она функционирует?

— Родственники, вступившие в права наследства, осуществляют ее деятельность вместе с третьим учредителем.

Дело это по-своему классическое, как из учебников по криминалистике. Общее дело, раздор между компаньонами, жажда наживы, и как результат — жестокое преступление в стиле лихих 90-х. С той лишь поправкой, что технический прогресс и профессионализм следователей за 30 лет шагнули далеко вперед. А значит, бессовестным и наглым делягам лучше сто раз подумать, прежде чем решиться нарушить закон.

Дмитрий Боленков

Оригинал материала: “Московский комсомолец”