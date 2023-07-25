Актер Константин Крюков рассказал, на чем любит передвигаться по Москве

Племянник Федора Бондарчука – представитель известной династии, поэтому в первую очередь его имя ассоциируется с роскошью, дорогими автомобилями и яхтами. Однако, как оказалось, по Москве актер предпочитает передвигаться на велосипеде.

Его фаворит – горный, а не городской двухколесный конь. Актеру важно иметь возможность передвигаться не только по асфальтированным дорожкам, но и по бездорожью, кататься по лесу.

По словам Константина Крюкова, он уже проложил маршруты через все парки Москвы, где народу поменьше. Самым ярким впечатлением от поездки на велосипеде артист называет опыт после пандемии. Когда во время карантина закрыли все парки, Крюков очень страдал, особенно ему было тяжело из-за запрета на вход в парк Горького.

Константин Крюков признался, что был первым человек, который приехал к воротам в день, когда парк должны были открыть. Уже в шесть утра он стоял рядом с охранником и доказывал, что нужно впустить их с велосипедом.

“И это было невероятное впечатление, потому что я прокатился по всему парку один, там не было никого. Плыли бревна по Москва-реке и утятки. И все!” – цитирует Крюкова WomanHit.

По словам актера, велосипед – единственный спорт, который ему нравится с детства. “Просто кардионагрузка. Но она мне очень нравится. Это мое”, – говорит Крюков.