 

В Россию привезли новый кроссовер Suzuki Grand Vitara 2023 года по цене 3,8 млн рублей

25.07.2023, 14:00, Разное
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Обновленный японский кроссовер Suzuki Grand Vitara подорожал на российском рынке.

В свою очередь, приобрести новую модель можно за 3,8 миллиона рублей. Изначально при поставках машины ее стоимость достигала 3,5 млн рублей. Известно, что здесь установлен 1,5-литровый бензиновый агрегат с отдачей 103 л.с. мощности. Новый экземпляр получил автоматическую трансмиссию и систему полного привода. Кроме того, для паркетника Suzuki Grand Vitara предусмотрели светодиодную оптику, беспроводную зарядку, бесключевой доступ и дисковые тормоза.

Среди продвинутых опций указали панорамную крышу, круиз-контроль, камеру кругового обзора, кнопочный запуск мотора, а также подогрев передних кресел и проекционный дисплей.


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