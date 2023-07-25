Скандалы: Вел бизнес с Усмановым и умер от ксенона

Чем известен 40-летний айтишник-миллиардер Антон Черепенников

Основатель и глава «ИКС Холдинга», известный бизнесмен Антон Черепенников скоропостижно скончался 22 июля в возрасте 40, предварительный диагноз — остановка сердца. Больше 20 лет он строил свой IT-бизнес, занимаясь вопросами информационной безопасности, при этом немало сделал для сбора информации и выполнения небезызвестного «закона Яровой».

Как создавал свою кибер-империю Антон Черепников и чем он запомнился, рассказал Forbes, в чьем списке самых крупных предпринимателей России Антон Черепенников занимал 22 место по доходам от дивидендов на 2022 год.

Антон Черепенников учился в московском Политехе на кафедре информационной безопасности, но обучение там не закончил. Высшее образование получал в Московском строительном университете, а часть своего бизнеса построил на видеоиграх и киберспорте. Но начинал он все-таки с вопросов безопасности: в начале 2000-х участвовал в разработке систем оперативно-розыскных мероприятий, в 2005 году открыл компанию «За телеком», которая не только ввозила мобильные телефоны, но и занималась системами защиты информации, параллельно разрабатывая софт для выполнения требований госорганов. Какой именно — бизнесмен не разглашал.

В 2011 году Черепенников, всегда любивший компьютерные игры, возрождает на базе клуба Iron Will киберспортивную компанию Virtus.pro. В 2015 году вырастает уже целый холдинг ESforce. Проект привлек внимание миллиардера Алишера Усманова и его холдинга USM, который инвестировало в Virtus.pro 100 млн долларов. В начале 2018 года киберспортивный актив Черепенникова полностью выкупает принадлежащая Усманову Mail.Ru Group, за те же 100 млн долларов.

Антон Черепенников тем временем приобрел «Малвин системс», на основе этой компании он создает группу «Цитадель», занятую программными разработками в области информационной безопасности и СОРМ заодно. Когда из Госдумы явился «пакет Яровой», проекты «Цитадели» заняли от 60% до 80% рынка прослушки.

В 2016 году появляется новая компания Черепенникова, «Форпост», которая занимается системной интеграцией. К ней он приобретает компанию «МФИ софт», сделка составила более 10 млрд рублей, инвестором, ссудившим средства, опять стали структуры Усмановской USM Group.

Но при этом Черепенников не оставляет и компьютерных игр, в 2017 году он открывает в Москве крупнейший киберспортивный стадион Yota Arena.

Год спустя рождается «ИКС Холдинг», в него бизнесмен объединил все свои IT-активы — разработчика СОРМ «Цитадель», «Форпост», поставщика решений для информационной безопасности «Криптонит» и другие структуры. Сейчас в состав холдинга входят компании, занятые поставками систем безопасности во исполнение «закона Яроковй», а также научными исследованиями и производством. Так, «КНС Групп», работающая под брендом Yadro, производит сервера.

В 2020 году Алишер Усманов выкупает 100% акций «ИКС Холдинга», а Черепенников получает взамен 10% акций «USM Телеком», куда входит в том числе «Мегафон». Но когда в 2022 году Усманов угодил под санкции, он продал «ИКС Холдинг» обратно Черепенникову, который тоже не избежал попадания в санкционные списки США в феврале 2023-го.

Буквально за пару недель до смерти Антона Черепенникова аналитическая компания «Технологии доверия» определила инвестиционную стоимость «ИКС Холдинга» — 300 млрд рублей. Планировалось дебютное размещение облигаций и возможное первичное размещение акций в 2024 году. С 2021 года существует созданный «ИКС Холдингом» Музей криптографии, первый подобный в России.

Что случилось с талантливым молодым бизнесменом в ночь с пятницу на субботу, когда его тело обнаружили в офисе на Мичуринском проспекте, до конца неизвестно. Ряд тг-каналов утверждали, что смерть могла наступить из-за увлечения бизнесмена ксенонотерапией, якобы ему стало плохо во время сеанса и вызванная на место скорая была бессильна помочь. Суть этого метода — ингаляции ксенона с помощью наркозной маски. Такой метод рекомендуют как противострессовый, поскольку ксенон, нетоксичный инертный газ, является мощным релаксантом. Подобная терапия включает 5-10 сеансов и активно предлагается коммерческими клиниками Москвы, причем стоимость процедур доходит до 40-50 тысяч рублей.

О гибели Черепенникова именно от ксенона сообщила и «Российская газета», опросившая в связи с произошедшей трагедией экспертов. Издание напомнило, что подобная процедура достаточно популярна у обеспеченных слоев населения, в первую очередь у звезд шоу-бизнеса и топ-менеджеров. Но в ряде случаев она может быть смертельно опасна. Трагедия с Черепенниковым — не единственная, несколько лет назад при аналогичных обстоятельствах погиб 45-летний замдиректора «Высокоточных комплексов» Дмитрий Коноплев.

Специалисты предупреждают, что ксенон противопоказан при заболеваниях сердца, астме и некоторых других патологиях. Опасно прибегать к этой процедуре без тщательного предварительного обследования.

Смерть Антона Черепенникова стала шоком для всех его коллег и партнеров по бизнесу.

— Антон — суперэнергичный, сверхамбициозный, нереально смелый предприниматель, который смог собрать вокруг себя уникальную команду инженеров и разработчиков, — приводит Forbes слова министра цифрового развития РФ Максута Шадаева. В числе важнейших достижений предпринимателя министр отметил создание спутников широкополосного доступа для низкой орбиты и производство серверов, уникальное для российской индустрии.

Оригинал материала: “Бизнес Вектор”