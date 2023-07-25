Собственность россиян за рубежом объявили угрозой безопасности для НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг представил доклад, из которого следует, что систематическая покупка недвижимости в странах Альянса российскими бизнесменами и государственными чиновниками представляет угрозу безопасности.

По его словам, такие объекты могут использоваться для шпионажа и даже для военных целей.

Презентуя доклад в Брюсселе, Столтенберг отметил, что если раньше массовый вывод средств российскими бизнесменами на иностранные счета и дальнейшее приобретение земли и домов считались свидетельством масштабных коррупционных схем, то теперь эту ситуацию рассматривают с точки зрения военной угрозы.

– Элитная недвижимость и даже яхты могут быть использованы при осуществлении военных операций. Фактически они оккупировали уже половину Европы, – предупредил он.

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