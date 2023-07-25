 

Гостям Московского урбанфорума расскажут о секретах долгожителей

25.07.2023, 12:46, Новости дня
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На площадке Московского урбанистического форума в Гостином Дворе с 1 августа по 10 сентября расскажут о сохранении активности и здоровья. Интерактивная игра “Генератор долголетия” предложит отделить полезные привычки от вредных. В конце участников ждет совет от активистов проекта “Московское долголетие”.

На тематическом стенде можно подробно ознакомиться с программой. Члены клубов московского долголетия занимаются спортом и творчеством, посещают экскурсии, объединяются в сообщества по интересам.

Посетители площадки в Гостином Дворе узнают свой биологический возраст. Для этого подготовлен экспресс-тест.

Узнать о программе Московского урбанистического форума можно на официальном сайте.

XII Московский урбанистический форум пройдет с 1 августа по 10 сентября. Он станет самым масштабным за всю историю мероприятия. Площадки расположатся в парке “Зарядье”, в спорткомплексе “Лужники”, в Центральном выставочном зале “Манеж” и Гостином Дворе.

В “Манеже” с 16 августа по 10 сентября пройдет выставка “Станция Манеж”. Гостям расскажут о крупнейших транспортных проектах Москвы, строительстве новых станций и вокзалов.


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