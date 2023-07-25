Собянин: Новый пешеходный мост свяжет Красный Октябрь и Музеон

Новый пешеходный мост соединит Красный Октябрь и Музеон. О реализации проекта мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в ходе встречи с жителями Центрального административного округа. Видео опубликовано в блоге градоначальника.

Собянин отметил, что необходимость строительства моста давно назрела. Мэр принял решение о включении проекта в городскую программу.

“В конце следующего или начале 2025 года мост будет построен”, – уточнил Собянин.

Также в Москве продолжается строительство моста через затон Новинки. Он свяжет набережную Марка Шагала с Южнопортовым районом и разгрузит участки Третьего транспортного кольца, Варшавского шоссе и проспекта Андропова.