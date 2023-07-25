 

Волонтёры объявили сбор на новые портмоне для сотрудников ГИБДД

25.07.2023, 11:13, Разное
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Волонтёры общественного движения «Будущее России» объявили всероссийский сбор с целью помочь сотрудникам ГИБДД.

В течение месяца активисты рассчитывают собрать 1 миллион рублей. На эти средства будут закуплены новые портмоне для автоинспекторов.

– Государство в очередной раз бросило на произвол судьбы сотрудников одного из важнейших ведомств. Кто-то пять, кто-то десять, а кто-то и все двадцать лет нет не может обновить устаревшую амуницию, а именно кошельки для взимания штрафов. Предыдущие уже прохудились, туда не влезают новые купюры, – рассказала организатор сбора Анастасия Ланская.

По её словам, новые купюровместители будут в два раза по объёму больше предшественников и обладать отделениями для сортировки банкнот. Все бумажники состоят из полностью отечественных материалов и производятся по новейшим технологиям в подмосковной Тарусе.

– Мы будем рады любой сумме. Когда средства будут собраны, мы запишем на видео церемонию вручения сотрудникам ГИБДД новых портмоне, – добавила активистка.

В прошлом месяце общественное движение «Будущее России» успешно собрало 5 млн рублей на новые жезлы для сотрудников ГИБДД.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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