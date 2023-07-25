 

Школьник пострадал на аттракционе в парке “Остров мечты” в Москве

25.07.2023, 11:05, Разное
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В парке аттракционов “Остров мечты” в Москве произошел инцидент с участием семилетнего мальчика, которому пришлось обратиться в больницу из-за полученной травмы. Как пишет Life со ссылкой на информацию из источника Shot, ребенку прищемили половой орган креплениями сидений на аттракционе.

По предварительным данным, школьник вместе со своей матерью катался на карусели “Полет в тоннеле”, и перед началом поездки инструктор аттракциона должным образом пристегнул мальчика к сиденью. Однако, после окончания катания у ребенка появились серьезные неприятности, связанные с кровотечением из-за прищемления.

Состояние пострадавшего настолько требовало медицинской помощи, что его госпитализировали. К счастью, удалось избежать тяжелых последствий травмирования полового органа, и мальчик сейчас находится на амбулаторном лечении, восстанавливаясь после происшествия.

Мать пострадавшего высказала предположение о том, что сотрудник парка слишком грубо обращался с ее сыном при пристегивании перед запуском аттракциона, что могло стать причиной неприятного происшествия. Администрация “Острова мечты” вернула деньги за билеты семье, чтобы компенсировать случившееся. В данный момент региональное Следственное управление проводит проверку по факту травмирования малолетнего на аттракционе.


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