 

Мнение: Зачем Шойгу летит в КНДР?

25.07.2023, 11:00, Разное
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Министр обороны России Сергей Шойгу летит в КНДР.  Вроде бы укреплять «российско-северокорейские военные связи». Именно военные связи! И это не фейк. Это официальное сообщение Минобороны.

Дословно:    «25-27 июля по приглашению министерства обороны КНДР российская делегация во главе с Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу посетит Корейскую Народно-Демократическую Республику для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950-1953 годов.  Данный визит будет способствовать укреплению российско-северокорейских военных связей и станет важным этапом развития сотрудничества между двумя странами».


Отсюда

А разве «российско-северокорейские военные связи»  еще есть куда укреплять?  Куда крепче-то? Ну разве что попросить Ким Чен Ына делом доказать братскую дружбу и подсобить армии России в денацификации и демилитаризации Украины, направив на Донбасс пяток-другой полков армии КНДР? Или хотя бы парочку?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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