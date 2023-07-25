Мнение: Зачем Шойгу летит в КНДР?

Министр обороны России Сергей Шойгу летит в КНДР. Вроде бы укреплять «российско-северокорейские военные связи». Именно военные связи! И это не фейк. Это официальное сообщение Минобороны.

Дословно: «25-27 июля по приглашению министерства обороны КНДР российская делегация во главе с Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу посетит Корейскую Народно-Демократическую Республику для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950-1953 годов. Данный визит будет способствовать укреплению российско-северокорейских военных связей и станет важным этапом развития сотрудничества между двумя странами».



Отсюда

А разве «российско-северокорейские военные связи» еще есть куда укреплять? Куда крепче-то? Ну разве что попросить Ким Чен Ына делом доказать братскую дружбу и подсобить армии России в денацификации и демилитаризации Украины, направив на Донбасс пяток-другой полков армии КНДР? Или хотя бы парочку?

Фотография отсюда

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