 

Китай против превращения интернета в “поле битвы” и создания “цифрового железного занавеса”

25.07.2023, 9:42, Разное
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В понедельник, 24 июля, руководитель канцелярии комиссии ЦК компартии Китая по иностранным делам, Ван И, заявил о позиции властей КНР, которые выступают против превращения интернета в “поле битвы” и создания “цифрового железного занавеса”. Он подчеркнул, что ключевой концепцией интернета является открытость, а Сеть не должна становиться ареной для цифровой гегемонии.

“Ключевой концепцией интернета является открытость, Сеть не новое поле битвы за цифровой железный занавес”, — приводит его слова во время встречи высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности, телеканал CGTN.

Китай также выступает против любого вида технологической или цифровой гегемонии, подчеркнул Ван И. Он также отметил, что Пекин придает большое значение безопасности интернета и стремится улучшить взаимодействие с развивающимися странами для продвижения глобального управления Сетью.


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