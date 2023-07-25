Рак щитовидной железы может вызывать покраснение лица и другие неспецифические симптомы

Великобританские медики обратили внимание на то, что рак щитовидной железы часто проявляется необычными признаками, которые могут быть ошибочно приняты за симптомы менее серьезных заболеваний. Одним из таких симптомов является покраснение лица, чаще всего сопровождающееся красными пятнами и ощущением покалывания или жжения.

Исследователи из Cancer Research UК, специализирующейся на изучении раковых заболеваний, обнаружили, что этот необычный симптом может быть связан с избыточной выработкой кальцитонина – гормона, который регулирует баланс фосфора и кальция в крови. Именно такие изменения в гормональном балансе чаще всего связаны с развитием медуллярного рака щитовидной железы.

Врачи также обращают внимание на другие признаки, которые можно заметить при развитии злокачественных опухолей в щитовидной железе. Среди них – частая диарея и непроизвольное похудение, появление кашля без простуды, а также образование уплотнений и комков впереди на шее, а также постоянная хрипота в голосе.

Эта информация становится особенно важной для тех, кто сталкивается с проблемами щитовидной железы. Напомним, что ранее портал MedikForum.ru давал рекомендации о том, какие продукты лучше исключить из рациона при таких проблемах. Теперь же специалисты предостерегают о возможных необычных симптомах рака данного органа, которые могут помочь выявить заболевание на ранней стадии.