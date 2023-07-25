 

Хирург Тажибаев рассказал об болезням, к которым приводит варикоз

25.07.2023, 8:39, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Существующий варикоз может привести к опасным для жизни последствиям, связанным с тромбоэмболией, предупреждает хирург Тимур Тажибаев. В его интервью «Ленте.ру», врач объяснил, что развитие варикоза содействует клапанной несостоятельности, что ведет к застою крови в венах. Больные подвержены риску тромбообразования, что может привести к серьезным осложнениям, включая тромбоз легочных артерий, дыхательную недостаточность и даже смерть.

«Тромбы могут быстро распространяться по кровотоку вверх, отрываться и приводить к тромбозу легочных артерий, к дыхательной недостаточности и даже летальному исходу», — пояснил хирург Тажибаев.

Медик предупреждает, что варикоз — это не только «болезнь стариков». Люди с лишним весом или теми, кто ведет сидячий образ жизни, также подвержены риску его развития уже в молодом возрасте. Особенно уязвимы женщины, у которых варикозное расширение вен связано с гормональными колебаниями в организме.

Помимо возможности тромбообразования, люди с варикозом страдают от венозной недостаточности, что проявляется в отечности, усталости и боли в ногах. Кроме того, врач обратил внимание на другие признаки варикоза, такие как изменение цвета кожи, ее уплотнение и огрубление.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.07 / В РФ выставили на продажу редкий Ford Mustang Shelby GT500 Eleanor 1968 года

25.07 / Дилеры получили первые белорусские кроссоверы BelGee X50

25.07 / Организаторов многовато получается

25.07 / Диетолог Пономарева рассказала, как ускорить метаболизм

25.07 / Apple планирует представить iPhone с безрамочным экраном к 2025 году

25.07 / В приложении «Яндекс.Go» появилась опция «Таксист-носитель русского языка»

25.07 / Установлено, какое влияние электронные сигареты оказывают на здоровье

25.07 / Кардиолог Варфоломеева дала 4 совета для здоровья сердце

25.07 / Назван список продуктов, которые не стоит употреблять во время месячных

25.07 / Скандалы: Евгений Боткин был на хорошем счету у начальства

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика