Хирург Тажибаев рассказал об болезням, к которым приводит варикоз

Существующий варикоз может привести к опасным для жизни последствиям, связанным с тромбоэмболией, предупреждает хирург Тимур Тажибаев. В его интервью «Ленте.ру», врач объяснил, что развитие варикоза содействует клапанной несостоятельности, что ведет к застою крови в венах. Больные подвержены риску тромбообразования, что может привести к серьезным осложнениям, включая тромбоз легочных артерий, дыхательную недостаточность и даже смерть.

«Тромбы могут быстро распространяться по кровотоку вверх, отрываться и приводить к тромбозу легочных артерий, к дыхательной недостаточности и даже летальному исходу», — пояснил хирург Тажибаев.

Медик предупреждает, что варикоз — это не только «болезнь стариков». Люди с лишним весом или теми, кто ведет сидячий образ жизни, также подвержены риску его развития уже в молодом возрасте. Особенно уязвимы женщины, у которых варикозное расширение вен связано с гормональными колебаниями в организме.

Помимо возможности тромбообразования, люди с варикозом страдают от венозной недостаточности, что проявляется в отечности, усталости и боли в ногах. Кроме того, врач обратил внимание на другие признаки варикоза, такие как изменение цвета кожи, ее уплотнение и огрубление.