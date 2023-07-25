Торгово-промышленные палаты ЕАЭС предложили критерии отбора совместных проектов

Торгово-промышленные палаты стран “пятерки” представили свои предложения по отбору совместных промышленных проектов, ожидающих запуска механизма финансирования в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Бизнес стремится предотвратить размывание средств программы и рассчитывает на постепенное наращивание сотрудничества.

Письмо глав торгово-промышленных палат стран ЕАЭС, адресованное председателю Коллегии ЕЭК Михаилу Мясниковичу, попало к журналистам. В мае главы государств “пятерки” согласовали поправки к Договору о ЕАЭС, касающиеся создания механизмов финансирования промышленных проектов за счет субсидирования ставки по предоставляемым для них кредитам. Программа будет обладать бюджетом в размере около $20 млн в год на протяжении пяти лет, что позволит профинансировать проекты общей стоимостью до $1 млрд. ТПП РФ пишет о согласовании создания проектной группы, которая будет рекомендовать и сопровождать инициативы.

Согласно письму, торгово-промышленные палаты рассчитывают на поддержку ЕЭК по четырем направлениям. Во-первых, предлагается субсидировать 100% ключевой ставки нацбанка государства-заемщика для каждого проекта, причем уменьшение объемов субсидирования возможно только при высоком спросе на этот механизм. Во-вторых, предложено ограничить допустимые сроки реализации проекта пятью годами (с исключениями по решению Совета ЕЭК). В-третьих, планируется проводить конкурсный отбор проектов дважды в год для более сбалансированного распределения средств между проектами разных стран и отраслей. И в-четвертых, бизнес просит внести поправку, чтобы не исключать участие в программе проектов предприятий из двух стран ЕАЭС, которые находили партнера из третьей страны незадолго до подачи заявки.

Однако возможное требование об участии в проектах компаний из минимум трех стран вызывает опасения у бизнеса, так как в настоящее время чаще используются двусторонние соглашения. В ТПП предлагают ввести требования к документам, которые подтверждают наличие трехстороннего сотрудничества на момент подачи заявки и инвестконтракта с обязательствами по его углублению в период реализации проекта.

Торгово-промышленные палаты также предложили перечень перспективных для кооперации отраслей, включая микроэлектронику и станкостроение. Наличие такого перечня создаст понятные условия для участия бизнеса в программе, исключит размывание средств и повысит ее эффективность, считают авторы предложений.

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) готова рассмотреть предложения. Министр по промышленности и АПК ЕЭК Артак Камалян сообщает, что в настоящее время разрабатывается Положение о порядке отбора кооперационных проектов и механизме финансового содействия при их реализации.