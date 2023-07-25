От пляжа до офиса: летние лайфхаки от стилистов, которые помогут выглядеть свежее и стройнее и в 45, и в 60

Летом хочется презентовать стильные луки. Однако в то же время не вся одежда подходит для ношения в жару, поэтому выбор вещей может быть ограничен. Разбираемся, каких правил нужно придерживаться при создании летних образов, чтобы вам было комфортно и чтобы наряд вас и стройнил, и молодил.

Общие рекомендации

Примите к сведению следующие важные советы:

Остерегайтесь принтов. Как правило, узорчатая и слишком аляпистая одежда утяжеляет образ. Изделия с принтами допустимы, но их не должно быть в избытке. Выбирайте платья богемного типа, которые придадут вам женственный силуэт. Носите подходящую по размеру одежду, то есть не слишком тесную и не слишком свободную. Очень важно носить вещи в соответствии с вашей морфологией. Если у вас красивый бюст, выделите зону декольте. Если у вас ярко выраженная талия, то ее необходимо подчеркнуть. Сделайте ставку на длинную юбку с завышенной талией. Или подчеркните талию небольшим ремнем. Суть в том, более структурированная одежда поможет вам выглядеть моложе и динамичнее. Если вы хотите выглядеть моложе, обязательно наденьте хотя бы одну модную в этом сезоне вещь. Это не обязательно должна быь одежда. Вы также можете рассмотреть трендовые аксессуары: сумочку или обувь, например. Используйте одежду ярких цветов, но в небольших штрихах, миксуя с вещами нейтральных оттенков. Или сделайте ставку на монохромный наряд. Удачный вариант: total white, состоящий из белых джинсов с высокой талией и легкой льняной блузки, слегка расстегнутой, чтобы подчеркнуть силуэт. Дополните все парой тканевых кроссовок или сандалий на плоской подошве. Не забудьте оживить свой наряд украшениями. Лайфхак: носите одежду с вертикальными линиями, чтобы естественным образом удлинить силуэт. Тогда будете выглядеть стройнее. Мелкие принты лучше смотрятся на миниатюрных женщинах, а одежда с крупными рисунками больше подходит дамам с пышными формами.

А теперь рассматриваем удачные идеи летних нарядов.

Пляжная одежда

Чтобы чувствовать себя комфортно и уверенно на море, рекомендуется выбрать длинное и легкое платье. Если хотите презентовать непринужденный образ, тогда отдайте предпочтение яркой одежде, а если элегантный — то белой.

Чтобы завершить лук, подумайте об аксессуарах, таких как шляпа или украшения. По словам эксперта по моде Кристины Кордула, тренд вязания крючком в этом году очень популярен, поэтому вы вполне можете включить в лук изделия в технике кроше. Вязанные аксессуары наподобие сумки-авоськи тоже будут весьма кстати.

Более формальная одежда

Летом нередко устраиваются свадьбы. Если вы приглашены на то или иное торжественное мероприятие, тогда подберите красивое элегантное платье из натурального дышащего материала. Если у вас классическая строгая одежда, разбавьте образ модной современной сумочкой.

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Повседневные наряды

Повседневные наряды легче всего создавать, поскольку здесь все позволено и нет строгих ограничений при выборе изделий. Вы можете рассмотреть юбки, шорты и платья. Сочетайте платье с кроссовками — и у вас получится удобный наряд для прогулок с друзьями, для посещения кафе. Или выберите льняные шорты-бермуды с завышенной талией и красивым поясом.

Офисная одежда

Универсальный вариант для офиса и работы — это сочетание брюк и рубашки (или блузы).

Выбирайте блузки из натуральных материалов для большего комфорта. Вместо брюк можете рассмотреть нарядные белые джинсы.

Богемный наряд

В стиле богемный шик вы найдете комфорт и красоту. Независимо от того, какую одежду вы выберете, результат будет неоспоримым: молодой и современный вид. Длинные юбки привнесут в образ динамичность и колорит. Из обуви рассмотрите кроссовки эспадрильи на танкетке.