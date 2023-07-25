Врач: арбузная диета может привести к дефициту калия и кальция

В летний период среди россиян очень распространена арбузная диета. Врач-эксперт Лаборатории “Гемотест” Александра Филева заявила, что подобный рацион может нанести вред организму.

“Арбузы низкокалорийны и богаты клетчакой. Если устроить себе на арбузе один разгрузочный день, то вреда не будет. Однако, если питаться только им подолгу, организм могут покинуть не только лишение килограммы, но и полезные микроэлементы”, — цитирует эксперта телеканал “360”.