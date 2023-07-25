«Санкционная лазейка» — швейцарские фирмы по-прежнему сотрудничают с российским сырьевым бизнесом

Американцы требуют от Швейцарии закрыть российским фирмам возможности по обходу санкций. Правительство Альпийской республики в ответ указывает на свой нейтралитет в конфликте. Немецкий телеканал N-TV отмечает, что услуги швейцарских фирм особенно важны РФ для обхода нефтяных санкций.



AP

«Западный мир хочет максимально перекрыть кран для российской экономики», — пишет телеканал N-TV. Одна из стран, которые этому препятствует — Швейцария, превратившаяся благодаря своим банкам и компаниям торгующие природными ресурсами в «лазейку для обхода западных санкций». Ситуация дошла до того, что американские сенаторы в середине июля на слушание в Конгрессе назвали альпийскую страну «пособником РФ в обходе западных санкций».

С тем, что Швейцария играет важную роль в обходе Россией санкций, согласен известный юрист, бывший председатель рабочей группы ОЭСР по борьбе с коррупцией — Марк Пит. «Я предполагаю, что в Швейцарии есть люди помогающие президенту РФ Владимиру Путину и его окружению обходить санкции», — цитирует Пита телеканал. Причину такой ситуации юрист видит в том, что «сырьевая отрасль полностью бесконтрольна».

Вопросы регулирования торговли природными ресурсами в понедельник должны обсудить американское министерство финансов и Швейцарская ассоциация предприятий сырьевой торговли и судоходства (STSA). N-TV ожидает, что на встрече «американцы поставят вопрос о возможном обходе санкций через Швейцарию», хотя основная тема переговоров — энергоснабжение и последствия санкций на него.

Хотя Швейцария известна прежде всего «часами, сыром и шоколадом» торговля природными ресурсами является важнейшей отраслью страны. Немецкий телеканал пишет, что в стране зарегистрировано более 900 компаний из этой отрасли, в том числе такие гиганты как Glencore, Vitol, Trafigura, Mercuria и Gunvor. Оборот Glencore, например, сравним с оборотом немецкого Volkswagen.

Бо́льшая часть этих компаний сказала после начала конфликта на Украине о прекращении бизнеса с Россией, но «некоторые до сих пор торгуют переработанными российскими нефтепродуктами, подчёркивая, что всё это делается без нарушения санкций против России», — комментирует ситуацию N-TV.

Для экономики альпийской страны очень важна торговля такими ресурсами как «сахар, хло́пок, зерновые, медь, кобальт, никель, цинк, железная руда, природный газ», поэтому страна годами инвестировала в инфраструктуру для этого, а также в законодательство. Власти Швейцарии всегда отмечали «банки, специализирующиеся на финансировании торговли сырьевыми товарами, компании по проверке товаров, судоходные компании и страховые компании» рассказывая о преимуществах бизнеса в этой стране, пишет телеканал.

Неудивительно, что «на этой почве в феврале 2022 года в Женеве была основана компания Fractal», — пишет N-TV. Это компания за короткий срок скупила целый флот из старых танкеров и «по оценкам отраслевых экспертов, вероятно, является одним из крупнейших перевозчиков российской нефти». При этом бизнес компании Fractal «полностью легален», так как «несмотря на санкции, западные промышленно ра́звитые страны разрешают такие перевозки, если компании придерживаются максимальной цены в 60 долларов за баррель на российскую нефть».

Деятельность Fractal и других подобных фирм раздражает не только американцев и европейцев, но и некоторых швейцарских политиков. Швейцарские Зелёные и организация Public Eye требуют от правительства создать надзорный о́рган за торговлей ресурсами, «но пока безуспешно». «До сих пор не было никаких мер предосторожности против отмывания денег и никакой прозрачности в отношении того, какие деньги идут автократам», — заявляет Франциска Рисар, депутатка от партии Зелёных. Её партия надеется, что к концу лета им удастся сделать первые шаги для организации надзора за торговлей природными ресурсами.

Юрист Марк Пит, в свою очередь, уверен, что «проблема лежит не в жадности» швейцарцев, а в «странном понимании нейтралитета, который означает поддержку России». Швейцарский нейтралитет является для американцев и европейцев проблемой не только в вопросах торговли ресурсами. Так, именно нейтралитет страны не позволяет, например, поставлять украинцам военную технику содержащие детали, произведённые в Швейцарии.

Больше всего альпийской конфедерацией недовольны, американцы. На слушаниях в конгрессе Дрю Салливан, основатель Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) назвал Швейцарию «поставщиком услуг для преступников», он уверен, что швейцарские банки и юристы помогали скрывать незаконно полученные деньги и, что «эта система действует до сих пор и позволяет РФ обходить санкции».

«Правительство (Швейцарии — ИноТВ) отвергает обвинения», — отмечает N-TV. Министерство экономики конфедерации считает, что законодательство соответствует «международным стандартам по борьбе с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов» и постоянно модернизируется, последний раз в начале 2023 года.

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