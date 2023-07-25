«Тяжелая каменная плита парила в воздухе» – военнослужащий США видел инопланетную технологию в секретном ангаре

Солдат США, который видел, предположительно, одну из передовых технологий инопланетян в секретном военном бункере, утверждает, что на его жизнь было совершено покушение.

Бывший американский военный Ди Си Лонг утверждает, что на его жизнь покушались “Люди в Черном”, чтобы помешать ему рассказывать о связях правительства США с внеземными силами.

По словам Лонга, когда он служил в армии, он однажды попал в секретный ангар и там видел странный “антигравитационный эксперимент”. Это выглядело как монолитная каменная плита, длиной в 6 метров, которая без усилий сама по себе парила в воздухе.

По словам Лонга, чтобы заставить его молчать об увиденном, его пытались запугивать как действующие, так и бывшие военные, связанные с этим секретным проектом. И он говорит, что однажды на него напали при прыжках с парашютом, из-за чего он едва не погиб.

После сенсационных заявлений Дэвида Граша, Лонг связался с уфологом Шоном Райаном и рассказал ему о том, что видел, когда служил в штабе 18-й воздушно-десантной авиации на базе Форт-Брэгг, Северная Калифорния.

Во время службы Лонг выехал в Северную Каролину, чтобы помочь своему отцу, который был военным подрядчиком и был нанят властями для постройки здания, где обучали солдат владению оружием.

Когда он прибыл туда, то местные солдаты повели его к месту застройки, проведя через секретный ангар Range 19. И там Лонг стал случайным очевидцем странного антигравитационного эксперимента с тяжелыми каменными плитами.

“Я увидел эту гигантскую монолитную плиту, которая просто стояла там. Сначала это не вызвало никакой тревоги, я не придал этому особого значения, но чем ближе мы подходили к ней, чем лучше я мог ощущать ее интенсивную вибрацию”.

Он увидел, что эта монолитная огромная плита безмолвно висела в воздухе без видимых средств поддержки. И он чувствовал исходящую от нее мощную энергию.

“Это было как на концерте, когда стоишь рядом с одним из динамиков, проникающих сквозь твое тело… но без шума”.

Солдаты провели Лонга через ангар очень быстро и вскоре он оказался на месте застройки, где встретил отца. Обратно его повели примерно через полчаса тем же маршрутом. И когда они снова шли через ангар, то Лонг теперь увидел там уже три плиты, рядом с первой стояли еще две аналогичного размера.

И Лонг видел как эти тяжеленные на вид плиты унесли без применения специальной строительной техники, как будто они почти ничего не весили.

На следующий же день, после того как Лонг наблюдал парящую плиту, офисы его отца были кем-то разграблены и его компания прекратила свою работу. Лонг и его отец всегда были близки, но после этого их отношения стали очень напряженными.

Когда Лонг спросил своего отца: “Ты думаешь, это как-то связано с ангаром Range 19?”, тот резко ответил ему: “Никогда больше, черт возьми, не упоминай при мне это название”.

“И это был последний раз, когда я общался лицом к лицу со своим отцом”, – со слезами на глазах говорит Лонг.

Отец Лонга вскоре умер от внезапно возникшего у него агрессивного рака. А затем у Лонга была своя пугающая встреча со смертью.

Во время тренировочного прыжка с парашютом Лонг внезапно заметил, что с ними в одном самолете среди других парашютистов находится один из тех людей, которых он видел в Range 19.

И когда Лонг уже готовился к прыжку, этот человек подошел к нему вплотную:

“Он подмигнул мне, и как только появился сигнал к прыжку, я почувствовал, как его рука опускается. Я ощутил, как что-то ударило меня по лицу, и это было как удар статики. Этот человек затем прыгнул из самолета, попутно свернув мне шею”.

Лонг пролежал месяц в состоянии комы, а когда очнулся, его признали инвалидом и уволили из армии. Долгое время он хранил молчание о своем опыте, но затем изменил свое мнение:

“Я могу смириться с потерей карьеры (военной), меня это устраивает, я ведь не думал, что буду заниматься этим вечно. Но я не потерплю, чтобы люди в этой стране просто отдавали свою свободу и думали, что правительство делает им одолжение”.

Многие другие бывшие военные США и раньше говорили о том, что им угрожали или предлагали взятки за молчание. Сам Стивен Грир утверждает, что генерал Альберт Стабблбайн лично предложил ему два миллиарда долларов за сотрудничество с правительством США.

26 июля 2023 года в Конгрессе США состоятся первые публичные слушания об НЛО, где, как предполагается, выступят многие разоблачители, в том числе Дэвид Граш.

“У нас было чертовски много возражений по поводу этого слушания. Есть много людей, которые не хотят, чтобы это стало известно”, – говорит Тим Берчетт, конгрессмен-республиканец из Теннесси, который является одним из руководителей расследования НЛО.