Киркоров, Пугачева, Собчак: почему звезды выбирают загородную жизнь

Многие российские музыканты, актеры театра и кино, известные журналисты, телеведущие и продюсеры предпочитают обосноваться за городом и проводить размеренную жизнь в частных владениях на свежем воздухе. Особняком в деле особняков всегда стояла народная артистка СССР Алла Пугачева.

Об огромном роскошном замке Примадонны ходят легенды. Максим Галкин* в свое время построил шестиэтажный дом в качестве подарка своей любимой супруге. Одни ванные комнаты в коттедже по размеру превосходят гостиные многих россиян.

В замке в деревне Грязь даже был частный театр. Впрочем, Алла Пугачева на сцену больше не входит и от недвижимости избавилась после бегства в Израиль. Там Максим Галкин* тоже прикупил дом, правда, поскромнее.

Бывший муж Примадонны Филипп Киркоров, по разным оценкам, вложил в частную недвижимость более 12 миллионов долларов. Речь идет лишь об одном особняке с роскошным дизайнерским ремонтом в стиле итальянского неоклассицизма. Огромная вилла расположена на берегу Москвы-реки.

Скандальная журналистка Ксения Собчак еще совсем недавно хвасталась новым загородным жильем. Блогерша впихнула в ролик столько рекламы, что казалось, будто бы она заработала больше, чем потратила на строительство.

Почему звезды стремятся к загородной жизни, в интервью изданию “Дни.ру” рассказал эксперт по недвижимости Дмитрий Кудрявцев. По его словам, особняки в элитных районах являются фактором престижа.

Кроме того, в отличии от обычных граждан, артисты ведут более свободный образ жизни могут вольно распоряжаться своим временем, у них нет строгой привязки к локациям в городе.

Также частный дом позволяет организовать пространство с комфортом, к примеру, музыканты могут обустроить в особняке студию звукозаписи. А огороженный участок, по словам эксперта, обеспечивает звездам приватность.

*Внесен в реестр иноагентов, согласно решению Минюста РФ