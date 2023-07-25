 

Киркоров, Пугачева, Собчак: почему звезды выбирают загородную жизнь

25.07.2023, 6:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Многие российские музыканты, актеры театра и кино, известные журналисты, телеведущие и продюсеры предпочитают обосноваться за городом и проводить размеренную жизнь в частных владениях на свежем воздухе. Особняком в деле особняков всегда стояла народная артистка СССР Алла Пугачева.

Об огромном роскошном замке Примадонны ходят легенды. Максим Галкин* в свое время построил шестиэтажный дом в качестве подарка своей любимой супруге. Одни ванные комнаты в коттедже по размеру превосходят гостиные многих россиян.

В замке в деревне Грязь даже был частный театр. Впрочем, Алла Пугачева на сцену больше не входит и от недвижимости избавилась после бегства в Израиль. Там Максим Галкин* тоже прикупил дом, правда, поскромнее.

Бывший муж Примадонны Филипп Киркоров, по разным оценкам, вложил в частную недвижимость более 12 миллионов долларов. Речь идет лишь об одном особняке с роскошным дизайнерским ремонтом в стиле итальянского неоклассицизма. Огромная вилла расположена на берегу Москвы-реки.

Скандальная журналистка Ксения Собчак еще совсем недавно хвасталась новым загородным жильем. Блогерша впихнула в ролик столько рекламы, что казалось, будто бы она заработала больше, чем потратила на строительство.

Почему звезды стремятся к загородной жизни, в интервью изданию “Дни.ру” рассказал эксперт по недвижимости Дмитрий Кудрявцев. По его словам, особняки в элитных районах являются фактором престижа.

Кроме того, в отличии от обычных граждан, артисты ведут более свободный образ жизни могут вольно распоряжаться своим временем, у них нет строгой привязки к локациям в городе.

Также частный дом позволяет организовать пространство с комфортом, к примеру, музыканты могут обустроить в особняке студию звукозаписи. А огороженный участок, по словам эксперта, обеспечивает звездам приватность.

*Внесен в реестр иноагентов, согласно решению Минюста РФ


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.07 / Рупор кремлевской пропаганды: “Отец Рунета”

25.07 / В Кемеровской области медвежонок вышел к людям из леса

25.07 / Мнение: О скандальном каминг-ауте Шнура… И он — тоже?

25.07 / Второй тайм: театр Градского подал в суд на его наследников

25.07 / В моду возвращаются облегающие капри: особенности одного из главных трендов ранней осени

25.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Об ускорении испытания самолетов перед Великой Отечественной Войной

25.07 / Музыка души: найден идеально подходящий для романтических свиданий альбом

25.07 / “Можно назвать началом конца”: в браке Екатерины Шпицы увидели проблемы

25.07 / Снова нюд и много золота сезона: ключевые тенденции маникюра на осень-2023

24.07 / «Я не буду покупать испанскую плитку. Теперь куплю все дешевое»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика