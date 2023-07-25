Рупор кремлевской пропаганды: “Отец Рунета”

Большое интервью Дмитрия Пучкова. В качестве интервьюера Стас Васильев ака. "Ай как просто".

Аннотация:

Капитализм, Рудой, Сёмин и мемы

Легендарный переводчик, один из отцов-основателей Рунета и один из самых известных российских блогеров Дмитрий Гоблин Пучков.

Ещё в 1990-х он стал известным благодаря авторским переводам популярных фильмов, потом перешёл на свой сайт и на YouTube.

Но всё изменилось в 2022 году, когда многомиллионный канал Дмитрия Пучкова без причин был заблокирован YouTube.

Смотрите в выпуске: как Пучков относится к современной Украине и что делать с предателями.

Прямая ссылка https://vk.com/video-219252372_456239320

—