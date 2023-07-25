Рупор кремлевской пропаганды: “Отец Рунета”
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Большое интервью Дмитрия Пучкова. В качестве интервьюера Стас Васильев ака. "Ай как просто".
Аннотация:
Капитализм, Рудой, Сёмин и мемы
Легендарный переводчик, один из отцов-основателей Рунета и один из самых известных российских блогеров Дмитрий Гоблин Пучков.
Ещё в 1990-х он стал известным благодаря авторским переводам популярных фильмов, потом перешёл на свой сайт и на YouTube.
Но всё изменилось в 2022 году, когда многомиллионный канал Дмитрия Пучкова без причин был заблокирован YouTube.
Смотрите в выпуске: как Пучков относится к современной Украине и что делать с предателями.
Прямая ссылка https://vk.com/video-219252372_456239320
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Источник: Colonel Cassad
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