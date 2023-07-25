 

Рупор кремлевской пропаганды: “Отец Рунета”

25.07.2023, 5:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Большое интервью Дмитрия Пучкова. В качестве интервьюера Стас Васильев ака. "Ай как просто".

Аннотация:

Капитализм, Рудой, Сёмин и мемы
Легендарный переводчик, один из отцов-основателей Рунета и один из самых известных российских блогеров Дмитрий Гоблин Пучков.
Ещё в 1990-х он стал известным благодаря авторским переводам популярных фильмов, потом перешёл на свой сайт и на YouTube.
Но всё изменилось в 2022 году, когда многомиллионный канал Дмитрия Пучкова без причин был заблокирован YouTube.
Смотрите в выпуске: как Пучков относится к современной Украине и что делать с предателями.

Прямая ссылка https://vk.com/video-219252372_456239320

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.07 / Киркоров, Пугачева, Собчак: почему звезды выбирают загородную жизнь

25.07 / В Кемеровской области медвежонок вышел к людям из леса

25.07 / Мнение: О скандальном каминг-ауте Шнура… И он — тоже?

25.07 / Второй тайм: театр Градского подал в суд на его наследников

25.07 / В моду возвращаются облегающие капри: особенности одного из главных трендов ранней осени

25.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Об ускорении испытания самолетов перед Великой Отечественной Войной

25.07 / Музыка души: найден идеально подходящий для романтических свиданий альбом

25.07 / “Можно назвать началом конца”: в браке Екатерины Шпицы увидели проблемы

25.07 / Снова нюд и много золота сезона: ключевые тенденции маникюра на осень-2023

24.07 / «Я не буду покупать испанскую плитку. Теперь куплю все дешевое»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика