Собянин сообщил об отсутствии пострадавших после атаки БПЛА по двум нежилым зданиям
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В понедельник около четырех часов утра произошла атака беспилотников на два нежилых здания в Москве. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.
Пострадавших и серьезных разрушений нет. Оперативные службы занимаются ликвидацией последствий атаки беспилотников.
По официальным данным, БПЛА ударили по зданию на Комсомольском проспекте и бизнес-центру на улице Лихачева.
Собянин уточнил, что на Комсомольском проспекте от взрыва беспилотника выбито несколько окон. Власти помогут местным жителям оперативно устранить последствия.
Министерство обороны России обвинило в атаке Киев.
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