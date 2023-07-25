Собянин сообщил об отсутствии пострадавших после атаки БПЛА по двум нежилым зданиям

В понедельник около четырех часов утра произошла атака беспилотников на два нежилых здания в Москве. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.

Пострадавших и серьезных разрушений нет. Оперативные службы занимаются ликвидацией последствий атаки беспилотников.

По официальным данным, БПЛА ударили по зданию на Комсомольском проспекте и бизнес-центру на улице Лихачева.

Собянин уточнил, что на Комсомольском проспекте от взрыва беспилотника выбито несколько окон. Власти помогут местным жителям оперативно устранить последствия.

Министерство обороны России обвинило в атаке Киев.