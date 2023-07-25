 

В Иркутской области в ребенка ударила молния, когда он мылся в бане

25.07.2023, 3:42, Новости дня
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В городе Нижнеудинске Иркутской области двое детей пошли мыться в баню во время ливня. По данным интернет-издания “Подмосковье сегодня”, через какое-то время старший брат покинул помещение, оставив младшего одного.

В какой-то момент раздался хлопок, и мальчик вернулся в баню. Он увидел своего брата с ожогами. Об этом сообщает VSE42.RU.

Ребенка доставили в медучреждение. По версии полиции, причиной случившегося могла стать молния, которая попала в постройку, пишет RT.


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