 

Мнение: О скандальном каминг-ауте Шнура… И он — тоже?

25.07.2023, 2:48, Разное
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И ещё один из тех, на кого «никогда бы не подумал», внезапно вскрылся самым откровенным и, по правде говоря, довольно мерзким — мерзеньким — образом. Хотя в ретроспективе становится понятным, что намёки, признаки, звоночки были. Проявлялись. Звучали. Резали глаз. Но ставший привычным за много-много лет экранно-клиповый образ «бунтаря» все сомнения перебивал напрочь.

Ну кто угодно, только не он.

Оказалось — и он тоже…

…такой же, как все эти, трусоватый, услужливый, чуткий конъюнктурщик, лучше иных прочих умеющий в «переобувание на лету».

Сергей Шнуров не смог героически промолчать по поводу недавней «передряги» и героически выпустил свежий клип о «поваре Божьем». Оперативненько.

Где всыпал по первое число своему недавнему «патрону», помянув недобрым матерным словом и руки в крови, и Африку с Сирией, и фабрику троллей — в общем, всё.

Такой вот пердимонокль. Ещё недавно Шнур охотно «отрабатывал заказ» на питерского губернатора Александра Беглова, отсыпая тому «полную панамку» колкостей, а теперь…

Спешит выразить лояльность победителю, оплёвывая прежнего покровителя. Главное, всё сам — искренне и «по зову сердца».

И не то, чтобы Сергей Шнуров приносил клятву верности тому заказчику, но всё же…

Разве не противно такое вот «переобувание», особенно от неконъюнктурного и контркультурного «Шнура»?

И разве не стал его образ от этого — тем самым… ну, вы поняли, да?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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