В Чите подросток отбила младшую сестру от рук похитителя

В Чите 14-летняя девушка отбила 8-летнюю сестру от рук предполагаемого педофила, который пытался похитить ребенка. Об этом сообщает “Царьград”.

Неизвестный звал девочку к себе в машину, предлагая посмотреть на котенка. Школьница отказалась, и в какой-то момент мужчина просто схватил ее за руку и потащил. На крики девочки прибежала сестра и начала колотить похитителя. По данным Радио 1, мужчина испугался и скрылся с места, а на шум пришли взрослые, которые и вызвали полицию.

Как сообщает RT, подозреваемого удалось найти. Он задержан, возбуждено уголовное дело.