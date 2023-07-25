ЕС обещает Украине по €5 млрд ежегодно и расширение военной поддержки

Евросоюз собирается выделять на нужды Украины до €5 миллиардов ежегодно до 2027 года, пишет немецкий телеканал Das Erste. Эти средства должны предоставляться из Европейского фонда мира, созданного в дополнение к обычному бюджету ЕС. Кроме того, Жозеп Боррель предложил расширить программу обучения украинских военных, а также поставлять Киеву современные истребители и ракеты на европейские средства.



АР

В течение ближайших четырёх лет Евросоюз намерен ежегодно выделять до €5 миллиардов на нужды обороны Украины с 2024 по 2027 год, пишет немецкий телеканал Das Erste. Это «стабильный инструмент», позволяющий оказывать военную поддержку Украине не только ежемесячно, но и ежегодно на протяжении нескольких лет, заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел стран ЕС.

По его словам, это будет сделано через специальное направление в рамках уже существующего Европейского фонда мира. «Это всё тот же инструмент — Европейский фонд мира, который очень хорошо себя зарекомендовал», — подчеркнул Боррель. Как поясняет издание, фонд был создан ещё в 2021 году наряду с обычным бюджетом ЕС для поддержки третьих стран и сейчас используется в основном для помощи Украине.

В преддверии этого решения министр иностранных дел Германии Анналена Бербок дала принципиальное согласие на дальнейшую военную помощь. Однако она с осторожностью отнеслась к называемым суммам. Тем не менее, планы Борреля идут ещё дальше. Он предложил правительству в Киеве гарантировать значительное расширение программы военной подготовки украинских вооружённых сил.

Если позволят обстоятельства, можно будет рассмотреть даже постепенный перенос учебных мероприятий на территорию Украины. Об этом говорится в документе с предложениями, направленном странам-членам ЕС, который имеется в распоряжении информационного агентства dpa.

Предыдущие планы предусматривают подготовку в странах ЕС 30 тыс. украинских военнослужащих, однако эта цель будет достигнута в ближайшее время, поскольку 25 тыс. из них уже завершили или завершают программу обучения. «В ближайшее время необходимо будет установить новые количественные и качественные показатели подготовки», — говорится в документе.

Основой для предложений Боррелля является декларация, принятая главами государств и правительств ЕС в конце июня. В ней говорится: «ЕС и его государства-члены готовы участвовать в будущих обязательствах по безопасности для обеспечения долгосрочной стабильности на Украине».

Кроме того, Боррелль рекомендует сделать так, чтобы на деньги ЕС также осуществлялись поставки современных истребителей и ракет. Помимо расширения программы обучения и дальнейших поставок вооружений, он хочет заверить Украину в углублении сотрудничества в области производства оружия, пишет немецкий телеканал. Будут ли предложения Боррелля утверждены официально и реализованы в их нынешнем виде, станет ясно только в ближайшие месяцы, считают дипломаты.

Напротив, продление санкций против РФ носит гораздо более конкретный характер. Согласно решению министров иностранных дел стран ЕС, они должны быть продлены до конца января. Среди прочего, они включают меры против российских банков и запрет на экспорт товаров, которые могут быть использованы как в военных, так и в гражданских целях, напоминает Das Erste.

Кроме того, ЕС ввёл дополнительные санкции, чтобы помешать Ирану производить беспилотники для российской спецоперации на Украине. Компаниям ЕС больше не будет разрешено поставлять в Иран детали, необходимые для разработки и создания беспилотных летательных аппаратов.

Также были введены штрафные меры в отношении ещё пяти иранцев, предположительно несущих совместную ответственность за разработку и продажу беспилотников в Россию. Эти санкции предусматривают замораживание активов, находящихся на территории ЕС. Кроме того, соответствующим лицам отныне запрещён въезд в ЕС, пишет немецкий телеканал Das Erste.

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