В моду возвращаются облегающие капри: особенности одного из главных трендов ранней осени

Мода 90-х годов и 2000-х принесла нам много спорных тенденций. И вот снова в трендах облегающие капри. Когда-то они привлекли внимание тем, что они не такие вызывающие, как шорты, но в то же время более короткие, чем брюки или джинсы.

Сегодня их выбирают для создания модных образов, хотя многие остаются противниками этой тенденции. Однако современные модницы находят новые способы их стилизации.

Джинсовые капри

Джинсовые капри являются основным вариантом этой новой тенденции. Их просто необходимо приобрести, чтобы шагать в ногу с модой. Мало того что джинсовые капри легко найти, они к тому же отлично подходят практически к любому стилю и любому верху. Джинсовые шорты могут быть самых разных расцветок. Это дает больше возможностей для выбора наиболее подходящей модели. Хотя они длиннее обычных шорт, носить их рекомендуется точно так же.

Изысканные шорты

Когда речь идет о капри, последнее, с чем можно связать эту спорную вещь, так это с изысканностью и элегантностью. Но, к счастью, есть способ превратить противоречивую деталь гардероба в элемент одежды высокого класса. Для этого рекомендуется выбрать минималистичные и нейтральные капри, которые будут выглядеть как леггинсы. В этом случае получится создать очень легкую вещь, которую можно сочетать с элегантным верхом. Следует надевать такие капри с топом соответствующего цвета, чтобы создать монохромный наряд, который больше похож на стиль Одри Хепберн, чем на любимые папины шорты.

Укороченные брюки в уличном стиле

Брюки уже давно превратились из офисной одежды в шикарные модели уличного стиля. Ту же атмосферу можно привнести и в облегающие капри для офиса. Эти шорты имитируют укороченные брюки. Их можно сочетать с другими элегантными вещами, такими как блейзеры, пальто, лоферы, чтобы создать стильный ансамбль. Хотя эти капри могут напоминать спецодежду, стилизованную под современные вещи, они будут достаточно шикарны, чтобы получить модный непринужденный городской образ.

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Смелые облегающие капри

В таких моделях явно просматриваются черты ретро, но это не означает, что в них нельзя добавить немного современного стиля. Можно приобрести капри с пайетками или забавным принтом, чтобы выглядеть модно и оригинально. Эти смелые эффектные нотки — идеальный способ сделать капри заметными и выделяющимися в хорошем смысле этого слова. Их можно сочетать с подходящим блейзером или топом, а также с нейтральным верхом, чтобы получился контрастный, но сбалансированный образ.

Шикарные капри

Обыграть эти капри в стиле высокой моды не так уж и сложно. Нужно просто подобрать модель нейтрального или однотонного цвета, чтобы иметь больше возможностей для их сочетания. Капри нейтрального оттенка будут великолепно сочетаться с элегантным топом из атласа, шелка или хлопка более смелого яркого цвета. Также можно надевать их с верхом контрастного нейтрального оттенка для создания минималистского стиля. Чтобы украсить такие капри, можно стилизовать их с помощью изысканных материалов, текстур или цветов, которые сольются в изысканный образ.