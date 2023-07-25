 

Рупор кремлевской пропаганды: Об ускорении испытания самолетов перед Великой Отечественной Войной

25.07.2023, 1:30, Разное
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Интересный документ за подписью Сталина и Молотова предписывающий ускорить испытания и доводку новых и перспективных самолетов и устанавливающий различные материальные поощрения для летчиков-испытателей.
Требования ускориться были очевидно связаны с подготовкой к неизбежной войне. И как видно из документа, материальное стимулирование играло далеко не последнюю роль в обеспечении труда летчиков-испытателей. Обращает на себя внимание и отличие в зарплат – на фоне установленных зарплат в 10-30 тыс. рублей, летчик-испытатель перспективного дальнего бомбардировщика ДБ-240 получал аж 80 000 рублей. Это опять же для любителей представлять социализм как уравниловку.

Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) п. 14/276 "Об ускорении доводки и испытания опытных боевых самолетов" с приложением проекта постановления. 10 апреля 1940 г.

Архив – РГАСПИ Ф.17, Оп.166, Д.622, Л. 61-67
Скачать документ – https://istmat.org/node/68155


ББ-22 это будущий Як-2.


ББ-1 это будущий Су-2.

И так далее. Большая часть из этих "ускоренных машин" приняли активное участие в Великой Отечественной Войне.

Источник: Colonel Cassad


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