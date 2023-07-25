Музыка души: найден идеально подходящий для романтических свиданий альбом

К

французским песням в нашей стране всегда была особая любовь. У нас обожали Эдит

Пиаф, Ива Монтана, Шарля Азнавура, Мирей Матье, Милен Фармер и Патрисию Каас.

Видимо, с французами было много общего: романтика, любовь к жизни, восприятие

красивых мелодий. Да и исторически мы были всегда близки. Поэтому когда

белорусская группа Parade

of

Planets

решила работать на французском языке, то явно не ошиблась. Она взяла все

лучшее, что есть во французской музыке, переосмыслила и добавила актуальности.

Parade

of Planets покоряют сердца слушателей уже семь лет. Запоминающийся трогательный

женский вокал в сочетании с фирменным динамичным звучанием полюбился миллионам

людей. Слушатели и критики в Латвии, Франции и Греции говорят, что одна из

самых стильных по звучанию команд Европы.

И

вот новый повод для радости – коллектив выпустил второй альбом под названием LaNuit

(фр. “Ночь”). Качественные поп-песни с

плотными синти-поп битами и нежным цепляющим вокалом влюбляют в себя в первого

звука. Добавьте к этому хорошую поэзию и серьезную смысловую нагрузку, чего

лишены многие песни сегодня.

В

этих потенциальных хитах романтизм и поп-звучание 80-х удачно сочетается с

электронными ритмами 90-х. Тут есть и ностальгический момент – многие песни

пластинки напоминают о мелодиях зарубежной эстрады, которые так нравились всем

когда-то. Но это лишь эффект. На самом деле, перед нами современное, модное

звучание с дышащим мощными эмоциями вокалом. А стилизация выглядит органично.

Каждая

композиция – образец качественной европейской эстрады, о которой мы стали

забывать. Здесь масса красивых мелодий, пассажей, терций, смен ритмов и

настроений от песни к песни.

И

любая из песен группы La Nuit

могла бы участвовать в конкуре “Евровидение”. По аранжировкам и подаче песни с

этой пластинки идеально соответствуют стилю и духу этого главного музыкального

конкурса Старого света. Дискотечные ритмы Mon Empire и Flash, лиричные D’accord и Jamais – тут есть песни на любое

настроение. Потанцевать, погрустить, устроить романтическое свидание,

отправиться на пробежку – для всех случаев подойдут песни с этой пластинки.

Они

проникают в самое сердце.

И,

прослушав диск, сразу хочется повторить.