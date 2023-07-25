 

“Можно назвать началом конца”: в браке Екатерины Шпицы увидели проблемы

25.07.2023, 1:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Впервые артистка вышла замуж за известного российского каскадера Константина Адаев. В этом браке у нее появился сын Герман. Правда, пара вскоре рассталась, хотя и поддерживает теплые отношения. Бывшие супруги регулярно отдыхают вместе с сыном и делают все, чтобы мальчик рос в атмосфере заботы и любви.

Личная жизнь Екатерины Шпицы долго время была тайной. Она не афишировала свои романы, пока в ее жизни не появился фотограф Руслан Панов. Пара поженилась в 2020 году. То и дело супруги делятся в социальных сетях идиллическими снимками, однако парапсихолог Джулия Лу считает, что у актрисы в семье на самом деле не все гладко.

“У Екатерины с супругом сейчас достаточно сложные отношения. И это можно назвать началом конца. Пару может ждать расставание в 2025 году”, – отметила эксперт.

Джулия Лу также предположила возможное развитие карьеры артистки. По словам парапсихолога, Екатерина Шпица действительно талантливая актриса, но сказать, что ее ждут огромные перспективы, она не может.

“Пик популярности, востребованности Екатерину ждет через 2–3 года. Он продлится 5 лет при условии, если она справится с теми событиями в жизни, которые будут идти параллельно ее карьере”, – отметила Джулия Лу.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.07 / Киркоров, Пугачева, Собчак: почему звезды выбирают загородную жизнь

25.07 / Рупор кремлевской пропаганды: “Отец Рунета”

25.07 / В Кемеровской области медвежонок вышел к людям из леса

25.07 / Мнение: О скандальном каминг-ауте Шнура… И он — тоже?

25.07 / Второй тайм: театр Градского подал в суд на его наследников

25.07 / В моду возвращаются облегающие капри: особенности одного из главных трендов ранней осени

25.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Об ускорении испытания самолетов перед Великой Отечественной Войной

25.07 / Музыка души: найден идеально подходящий для романтических свиданий альбом

25.07 / Снова нюд и много золота сезона: ключевые тенденции маникюра на осень-2023

24.07 / «Я не буду покупать испанскую плитку. Теперь куплю все дешевое»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика